sanah wspomniała bolesne porażki na początku kariery. „Płakałam na korytarzu, bo nie dostałam się na pre pre pre casting do brytyjskiego Mam Talent”

fot. mat. pras.

sanah poruszyła fanów podczas koncertu, który odbył się 26 czerwca na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Wokalistka wróciła wspomnieniami do początku swojej kariery i opowiedziała o nieudanych próbach dostania się do popularnych programów typu talent show.

Artystka przyznała, że zanim zaczęła występować na największych stadionach w Polsce, musiała zmierzyć się z wieloma rozczarowaniami i odrzuceniem.

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„Nie dostałam się do The Voice of Poland ani Mam Talent!”

Ze sceny sanah przypomniała, że próbowała swoich sił zarówno w programie „The Voice of Poland”, jak i „Mam Talent!”. Żadna z tych prób nie zakończyła się sukcesem.

„Nie dostałam się do »The Voice of Poland« czy »Mam Talent!«. Pojechałam do Wielkiej Brytanii na »Mam Talent!« i płakałam na korytarzu, bo nie dostałam się jako jedyna z grupy na pre pre pre castingu. Myślałam, że nic ze mnie nie będzie.”

Szczere wyznanie wywołało ogromne emocje wśród publiczności, która nagrodziła artystkę gromkimi brawami.

Dziś jest jedną z największych gwiazd polskiej muzyki

Choć początki kariery były dla niej niezwykle trudne, dziś sanah należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek. Jej koncerty przyciągają dziesiątki tysięcy fanów, a kolejne utwory regularnie zdobywają szczyty list przebojów.

Podczas występu podkreśliła, że mimo bolesnych doświadczeń nie chciałaby zmieniać swojej drogi zawodowej.

„Dzisiaj bardzo wam dziękuję, że mogę tutaj być. Widzieć się z wami, bo to naprawdę tylko wasza zasługa.”

sanah zwróciła się z ważnym przesłaniem do fanów

Na zakończenie swojej wypowiedzi artystka skierowała do publiczności motywujące słowa. Zachęcała, aby nie traktować porażek jako końca marzeń, lecz jako element prowadzący do sukcesu.

„Chciałabym powiedzieć, że jeśli macie takie początki, które się wydają końcem, to wcale to nie jest koniec. To naprawdę dobry początek. I życzę wam takich pięknych początków.”

Słowa sanah spotkały się z entuzjastyczną reakcją fanów i szybko zaczęły być udostępniane w mediach społecznościowych. Dla wielu osób jej historia stała się dowodem na to, że nawet największe niepowodzenia mogą z czasem przerodzić się w spektakularny sukces.