Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe

IFPI opublikowała pełne podsumowanie globalnych wyników sprzedaży i konsumpcji muzyki za 2025 rok. Tegoroczne zestawienia potwierdzają rosnącą globalizację rynku oraz równoległy rozwój streamingu i formatów fizycznych, w tym winyli.
Najlepiej sprzedającym się globalnym singlem 2025 roku został utwór „APT.” autorstwa Rosé i Bruna Marsa, który osiągnął wynik 2,06 mld jednostek. To historyczny moment – po raz pierwszy w historii IFPI numerem jeden został singiel zawierający tekst w języku innym niż angielski. Na drugim miejscu uplasował się „Golden” projektu HUNTR/X (2,00 mld), a na trzecim „Ordinary” Alexa Warrena (1,90 mld).
IFPI Global Single Chart 2025 – Top 20
Rosé, Bruno Mars – APT. – 2,06 mld
HUNTR/X – Golden – 2,00 mld
Alex Warren – Ordinary – 1,90 mld
Lady Gaga, Bruno Mars – Die with a Smile – 1,86 mld
Benson Boone – Beautiful Things – 1,35 mld
Billie Eilish – Birds of a Feather – 1,29 mld
Teddy Swims – Lose Control – 1,24 mld
Kendrick Lamar, SZA – luther – 1,18 mld
Gracie Abrams – That’s So True – 1,07 mld
Kendrick Lamar – Not Like Us – 1,06 mld
Lola Young – Messy – 1,04 mld
Bad Bunny – DtMF – 1,02 mld
Saja Boys – Soda Pop – 1,01 mld
Sabrina Carpenter – Espresso – 1,00 mld
Chappell Roan – Pink Pony Club – 0,97 mld
sombr – back to friends – 0,97 mld
The Weeknd – Timeless – 0,94 mld
Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) – 0,90 mld
Taylor Swift – The Fate of Ophelia – 0,89 mld
Ravyn Lenae – Love Me Not – 0,88 mld
Globalna Artystka Roku 2025
Taylor Swift została ogłoszona Globalną Artystką Roku 2025 – to jej szóste zwycięstwo w historii zestawienia i czwarty rok z rzędu na pierwszym miejscu. Wynik ten jest efektem wysokiej konsumpcji całego katalogu artystki we wszystkich formatach – od streamingu po sprzedaż fizyczną.
IFPI Global Artist Chart 2025 – Top 20
Taylor Swift
Stray Kids
Drake
The Weeknd
Bad Bunny
Kendrick Lamar
Morgan Wallen
Sabrina Carpenter
Billie Eilish
Lady Gaga
Ariana Grande
Tyler, The Creator
Mrs. GREEN APPLE
SEVENTEEN
Eminem
Linkin Park
Zach Bryan
Ed Sheeran
SZA
Justin Bieber
Globalny Album Roku 2025
Najlepiej sprzedającym się globalnym albumem został „The Life of a Showgirl” Taylor Swift. Wydawnictwo zajęło pierwsze miejsce jednocześnie na:
Artystka po raz czwarty z rzędu pobiła również rekord światowej sprzedaży winyli.
IFPI Global Album Chart 2025 – Top 20
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Morgan Wallen – I’m The Problem
K Pop Demon Hunters – K Pop Demon Hunters
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
Stray Kids – Karma
SZA – SOS
Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft
Lady Gaga – Mayhem
Mrs. Green Apple – 10
Kendrick Lamar – GNX
Seventeen – Happy Burstday
Tate McRae – So Close to What
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
Enhypen – Desire: Unleash
Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess
Gracie Abrams – The Secret of Us
Rosé – rosie
Taylor Swift – The Tortured Poets Department
IFPI Global Album Sales Chart 2025 – Top 20 (sprzedaż fizyczna i cyfrowa)
Taylor Swift – The Life of a Showgirl – 6,05 mln
Stray Kids – Karma – 3,49 mln
Seventeen – Happy Burstday – 2,63 mln
Enhypen – Desire: Unleash – 2,13 mln
Snow Man – The Best 2020–2025 – 1,67 mln
Tomorrow X Together – The Star Chapter: Together – 1,62 mln
ZEROBASEONE – Never Say Never – 1,52 mln
Hua Chen Yu – Liang Bian Lin Jie Dian – 1,49 mln
Ive – Ive Empathy – 1,49 mln
G-Dragon – Übermensch – 1,37 mln
NCT Wish – Color – 1,36 mln
ZEROBASEONE – Blue Paradise – 1,33 mln
&Team – Back to Life – 1,30 mln
Snow Man – Onkochishin – 1,21 mln
Riize – Odyssey – 1,17 mln
aespa – Rich Man – 1,13 mln
NCT Wish – Poppop – 1,13 mln
BOYNEXTDOOR – No Genre – 1,12 mln
Mrs. Green Apple – 10 – 1,11 mln
Ive – Ive Secret – 1,07 mln
IFPI Global Streaming Album Chart 2025 – Top 20
Morgan Wallen – I’m the Problem
Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS
K Pop Demon Hunters – K Pop Demon Hunters
SZA – SOS
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft
Lady Gaga – Mayhem
Taylor Swift – The Life of a Showgirl
Tate McRae – So Close to What
Kendrick Lamar – GNX
Mrs. Green Apple – 10
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
PARTYNEXTDOOR & Drake – $ome $exy $ongs 4 U
Taylor Swift – The Tortured Poets Department
Rosé – rosie
Gracie Abrams – The Secret of Us
Noah Kahan – Stick Season
Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess
Alex Warren – You’ll be Alright, Kid
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
IFPI Global Vinyl Album Chart 2025 – Top 20
Taylor Swift – The Life of a Showgirl – 2 336 tys.
Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – 539 tys.
Kendrick Lamar – GNX – 504 tys.
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet – 441 tys.
Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – 428 tys.
Lady Gaga – Mayhem – 367 tys.
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow – 319 tys.
Tyler, The Creator – Igor – 296 tys.
Fleetwood Mac – Rumours – 296 tys.
Michael Jackson – Thriller – 277 tys.
Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – 223 tys.
Taylor Swift – Lover – Live From Paris – 220 tys.
The Beatles – Abbey Road – 218 tys.
Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess – 197 tys.
Radiohead – OK Computer – 193 tys.
Wicked Movie Cast – Wicked: For Good – The Soundtrack – 190 tys.
Nirvana – Nevermind – 188 tys.
Morgan Wallen – I’m The Problem – 187 tys.
K Pop Demon Hunters – K Pop Demon Hunters – 185 tys.
Queen – Greatest Hits – 184 tys.
Polska perspektywa – OLiS
Polskim odpowiednikiem globalnych zestawień IFPI są Oficjalne Listy Sprzedaży (OLiS), przygotowywane przez ZPAV.
W 2025 roku:
Najpopularniejszym singlem w streamingu był „Dom nad wodą” Pezeta i Auera.
-
W streamingu albumów prowadził Sobel z „Napisz jak będziesz”.
-
W zestawieniu łącznym oraz sprzedaży fizycznej zwyciężył Quebonafide z albumem „Północ / Południe”.
-
W segmencie winyli liderem został zespół Kult z koncertowym wydawnictwem „Kult Tenerife 29 11 2024”.
Utwór „APT.” uplasował się na 11. miejscu OLiS Single w Streamie, natomiast „Ordinary” Alexa Warrena znalazł się na 10. pozycji. Album „The Life of a Showgirl” zajął 12. miejsce w zestawieniu OLiS Albumy, a soundtrack „K Pop Demon Hunters” – 14. pozycję.
Tegoroczne zestawienia IFPI pokazują wyraźnie, że rynek muzyczny jest dziś w pełni globalny – zarówno pod względem języka, geografii, jak i modeli konsumpcji – a równowaga między streamingiem i formatami fizycznymi staje się nową normą branży.