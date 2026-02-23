CGM

Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe

Najlepiej sprzedający się globalny singiel roku odnotował ponad dwa miliardy jednostek

2026.02.23

Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe

IFPI opublikowała pełne podsumowanie globalnych wyników sprzedaży i konsumpcji muzyki za 2025 rok. Tegoroczne zestawienia potwierdzają rosnącą globalizację rynku oraz równoległy rozwój streamingu i formatów fizycznych, w tym winyli.

Najlepiej sprzedającym się globalnym singlem 2025 roku został utwór „APT.” autorstwa Rosé i Bruna Marsa, który osiągnął wynik 2,06 mld jednostek. To historyczny moment – po raz pierwszy w historii IFPI numerem jeden został singiel zawierający tekst w języku innym niż angielski. Na drugim miejscu uplasował się „Golden” projektu HUNTR/X (2,00 mld), a na trzecim „Ordinary” Alexa Warrena (1,90 mld).

IFPI Global Single Chart 2025 – Top 20

  1. Rosé, Bruno Mars – APT. – 2,06 mld

  2. HUNTR/X – Golden – 2,00 mld

  3. Alex Warren – Ordinary – 1,90 mld

  4. Lady Gaga, Bruno Mars – Die with a Smile – 1,86 mld

  5. Benson Boone – Beautiful Things – 1,35 mld

  6. Billie Eilish – Birds of a Feather – 1,29 mld

  7. Teddy Swims – Lose Control – 1,24 mld

  8. Kendrick Lamar, SZA – luther – 1,18 mld

  9. Gracie Abrams – That’s So True – 1,07 mld

  10. Kendrick Lamar – Not Like Us – 1,06 mld

  11. Lola Young – Messy – 1,04 mld

  12. Bad Bunny – DtMF – 1,02 mld

  13. Saja Boys – Soda Pop – 1,01 mld

  14. Sabrina Carpenter – Espresso – 1,00 mld

  15. Chappell Roan – Pink Pony Club – 0,97 mld

  16. sombr – back to friends – 0,97 mld

  17. The Weeknd – Timeless – 0,94 mld

  18. Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) – 0,90 mld

  19. Taylor Swift – The Fate of Ophelia – 0,89 mld

  20. Ravyn Lenae – Love Me Not – 0,88 mld

Globalna Artystka Roku 2025

Taylor Swift została ogłoszona Globalną Artystką Roku 2025 – to jej szóste zwycięstwo w historii zestawienia i czwarty rok z rzędu na pierwszym miejscu. Wynik ten jest efektem wysokiej konsumpcji całego katalogu artystki we wszystkich formatach – od streamingu po sprzedaż fizyczną.

IFPI Global Artist Chart 2025 – Top 20

  1. Taylor Swift

  2. Stray Kids

  3. Drake

  4. The Weeknd

  5. Bad Bunny

  6. Kendrick Lamar

  7. Morgan Wallen

  8. Sabrina Carpenter

  9. Billie Eilish

  10. Lady Gaga

  11. Ariana Grande

  12. Tyler, The Creator

  13. Mrs. GREEN APPLE

  14. SEVENTEEN

  15. Eminem

  16. Linkin Park

  17. Zach Bryan

  18. Ed Sheeran

  19. SZA

Justin Bieber

Globalny Album Roku 2025

Najlepiej sprzedającym się globalnym albumem został „The Life of a Showgirl” Taylor Swift. Wydawnictwo zajęło pierwsze miejsce jednocześnie na:

  • IFPI Global Album Chart

  • IFPI Global Album Sales Chart

  • IFPI Global Vinyl Album Chart

Artystka po raz czwarty z rzędu pobiła również rekord światowej sprzedaży winyli.

IFPI Global Album Chart 2025 – Top 20

  1. Taylor Swift – The Life of a Showgirl

  2. Morgan Wallen – I’m The Problem

  3. K Pop Demon Hunters – K Pop Demon Hunters

  4. Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  5. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

  6. Stray Kids – Karma

  7. SZA – SOS

  8. Billie Eilish – Hit Me Hard And Soft

  9. Lady Gaga – Mayhem

  10. Mrs. Green Apple – 10

  11. Kendrick Lamar – GNX

  12. Seventeen – Happy Burstday

  13. Tate McRae – So Close to What

  14. The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

  15. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

  16. Enhypen – Desire: Unleash

  17. Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

  18. Gracie Abrams – The Secret of Us

  19. Rosé – rosie

  20. Taylor Swift – The Tortured Poets Department

IFPI Global Album Sales Chart 2025 – Top 20 (sprzedaż fizyczna i cyfrowa)

  1. Taylor Swift – The Life of a Showgirl – 6,05 mln

  2. Stray Kids – Karma – 3,49 mln

  3. Seventeen – Happy Burstday – 2,63 mln

  4. Enhypen – Desire: Unleash – 2,13 mln

  5. Snow Man – The Best 2020–2025 – 1,67 mln

  6. Tomorrow X Together – The Star Chapter: Together – 1,62 mln

  7. ZEROBASEONE – Never Say Never – 1,52 mln

  8. Hua Chen Yu – Liang Bian Lin Jie Dian – 1,49 mln

  9. Ive – Ive Empathy – 1,49 mln

  10. G-Dragon – Übermensch – 1,37 mln

  11. NCT Wish – Color – 1,36 mln

  12. ZEROBASEONE – Blue Paradise – 1,33 mln

  13. &Team – Back to Life – 1,30 mln

  14. Snow Man – Onkochishin – 1,21 mln

  15. Riize – Odyssey – 1,17 mln

  16. aespa – Rich Man – 1,13 mln

  17. NCT Wish – Poppop – 1,13 mln

  18. BOYNEXTDOOR – No Genre – 1,12 mln

  19. Mrs. Green Apple – 10 – 1,11 mln

  20. Ive – Ive Secret – 1,07 mln

IFPI Global Streaming Album Chart 2025 – Top 20

  1. Morgan Wallen – I’m the Problem

  2. Bad Bunny – DeBÍ TiRAR MáS FOToS

  3. K Pop Demon Hunters – K Pop Demon Hunters

  4. SZA – SOS

  5. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet

  6. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft

  7. Lady Gaga – Mayhem

  8. Taylor Swift – The Life of a Showgirl

  9. Tate McRae – So Close to What

  10. Kendrick Lamar – GNX

  11. Mrs. Green Apple – 10

  12. The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

  13. PARTYNEXTDOOR & Drake – $ome $exy $ongs 4 U

  14. Taylor Swift – The Tortured Poets Department

  15. Rosé – rosie

  16. Gracie Abrams – The Secret of Us

  17. Noah Kahan – Stick Season

  18. Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess

  19. Alex Warren – You’ll be Alright, Kid

  20. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend

IFPI Global Vinyl Album Chart 2025 – Top 20

  1. Taylor Swift – The Life of a Showgirl – 2 336 tys.

  2. Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend – 539 tys.

  3. Kendrick Lamar – GNX – 504 tys.

  4. Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet – 441 tys.

  5. Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft – 428 tys.

  6. Lady Gaga – Mayhem – 367 tys.

  7. The Weeknd – Hurry Up Tomorrow – 319 tys.

  8. Tyler, The Creator – Igor – 296 tys.

  9. Fleetwood Mac – Rumours – 296 tys.

  10. Michael Jackson – Thriller – 277 tys.

  11. Pink Floyd – The Dark Side of the Moon – 223 tys.

  12. Taylor Swift – Lover – Live From Paris – 220 tys.

  13. The Beatles – Abbey Road – 218 tys.

  14. Chappell Roan – The Rise and Fall of a Midwest Princess – 197 tys.

  15. Radiohead – OK Computer – 193 tys.

  16. Wicked Movie Cast – Wicked: For Good – The Soundtrack – 190 tys.

  17. Nirvana – Nevermind – 188 tys.

  18. Morgan Wallen – I’m The Problem – 187 tys.

  19. K Pop Demon Hunters – K Pop Demon Hunters – 185 tys.

  20. Queen – Greatest Hits – 184 tys.

Polska perspektywa – OLiS

Polskim odpowiednikiem globalnych zestawień IFPI są Oficjalne Listy Sprzedaży (OLiS), przygotowywane przez ZPAV.

W 2025 roku:

  • Najpopularniejszym singlem w streamingu był „Dom nad wodą” Pezeta i Auera.

  • W streamingu albumów prowadził Sobel z „Napisz jak będziesz”.

  • W zestawieniu łącznym oraz sprzedaży fizycznej zwyciężył Quebonafide z albumem „Północ / Południe”.

  • W segmencie winyli liderem został zespół Kult z koncertowym wydawnictwem „Kult Tenerife 29 11 2024”.

Utwór „APT.” uplasował się na 11. miejscu OLiS Single w Streamie, natomiast „Ordinary” Alexa Warrena znalazł się na 10. pozycji. Album „The Life of a Showgirl” zajął 12. miejsce w zestawieniu OLiS Albumy, a soundtrack „K Pop Demon Hunters” – 14. pozycję.

Tegoroczne zestawienia IFPI pokazują wyraźnie, że rynek muzyczny jest dziś w pełni globalny – zarówno pod względem języka, geografii, jak i modeli konsumpcji – a równowaga między streamingiem i formatami fizycznymi staje się nową normą branży.

