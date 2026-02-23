Rosé i Bruno Mars z globalnym singlem roku, Taylor Swift dominuje wszystkie zestawienia albumowe

IFPI opublikowała pełne podsumowanie globalnych wyników sprzedaży i konsumpcji muzyki za 2025 rok. Tegoroczne zestawienia potwierdzają rosnącą globalizację rynku oraz równoległy rozwój streamingu i formatów fizycznych, w tym winyli.

Najlepiej sprzedającym się globalnym singlem 2025 roku został utwór „APT.” autorstwa Rosé i Bruna Marsa, który osiągnął wynik 2,06 mld jednostek. To historyczny moment – po raz pierwszy w historii IFPI numerem jeden został singiel zawierający tekst w języku innym niż angielski. Na drugim miejscu uplasował się „Golden” projektu HUNTR/X (2,00 mld), a na trzecim „Ordinary” Alexa Warrena (1,90 mld).

IFPI Global Single Chart 2025 – Top 20

Rosé, Bruno Mars – APT. – 2,06 mld HUNTR/X – Golden – 2,00 mld Alex Warren – Ordinary – 1,90 mld Lady Gaga, Bruno Mars – Die with a Smile – 1,86 mld Benson Boone – Beautiful Things – 1,35 mld Billie Eilish – Birds of a Feather – 1,29 mld Teddy Swims – Lose Control – 1,24 mld Kendrick Lamar, SZA – luther – 1,18 mld Gracie Abrams – That’s So True – 1,07 mld Kendrick Lamar – Not Like Us – 1,06 mld Lola Young – Messy – 1,04 mld Bad Bunny – DtMF – 1,02 mld Saja Boys – Soda Pop – 1,01 mld Sabrina Carpenter – Espresso – 1,00 mld Chappell Roan – Pink Pony Club – 0,97 mld sombr – back to friends – 0,97 mld The Weeknd – Timeless – 0,94 mld Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) – 0,90 mld Taylor Swift – The Fate of Ophelia – 0,89 mld Ravyn Lenae – Love Me Not – 0,88 mld

Globalna Artystka Roku 2025

Taylor Swift została ogłoszona Globalną Artystką Roku 2025 – to jej szóste zwycięstwo w historii zestawienia i czwarty rok z rzędu na pierwszym miejscu. Wynik ten jest efektem wysokiej konsumpcji całego katalogu artystki we wszystkich formatach – od streamingu po sprzedaż fizyczną.

IFPI Global Artist Chart 2025 – Top 20

Taylor Swift Stray Kids Drake The Weeknd Bad Bunny Kendrick Lamar Morgan Wallen Sabrina Carpenter Billie Eilish Lady Gaga Ariana Grande Tyler, The Creator Mrs. GREEN APPLE SEVENTEEN Eminem Linkin Park Zach Bryan Ed Sheeran SZA

Justin Bieber