CGM

Rosalía poruszyła fanów podczas koncertu. Zaapelowała o pomoc dla ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

Artystka przerwała koncert, by zwrócić uwagę na tragedię

2026.06.29

opublikował:

Rosalia iG 2025

Rosalía wykorzystała swój koncert w Las Vegas, aby zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację w Wenezueli. Podczas występu w T-Mobile Arena, będącego częścią trasy LUX World Tour, artystka zwróciła się do publiczności z emocjonalnym apelem o wsparcie dla osób dotkniętych tragicznymi trzęsieniami ziemi.

Katastrofa, która nawiedziła kraj w ubiegłym tygodniu, pochłonęła według dostępnych informacji ponad 1400 ofiar.

 

Watch full video on TMZ

 

„Moi ludzie w Wenezueli potrzebują naszej miłości”

W pewnym momencie koncertu Rosalía na chwilę przerwała muzyczne widowisko, aby opowiedzieć o swoich obawach związanych z sytuacją w Wenezueli.

„Bardzo martwię się o moich ludzi w Wenezueli.”

Artystka podkreśliła, że kraj przechodzi obecnie niezwykle trudny czas i zaapelowała do fanów o solidarność.

„To bardzo krytyczny moment. Oni teraz nas potrzebują.”

Wokalistka zachęciła publiczność, aby okazała wsparcie ofiarom tragedii i – jeśli to możliwe – pomogła w każdy dostępny sposób.

Emocjonalny moment poruszył publiczność

Słowa Rosalíi spotkały się z gromkimi brawami zgromadzonych fanów. Nagrania z koncertu szybko trafiły do mediów społecznościowych, gdzie internauci chwalili artystkę za wykorzystanie swojej popularności do zwrócenia uwagi na dramatyczne wydarzenia.

Dla wielu uczestników koncertu był to jeden z najbardziej poruszających momentów całego wieczoru.

Po apelu wróciło widowisko

Po zakończeniu emocjonalnego przemówienia koncert powrócił do swojego dynamicznego charakteru. Jednym z najgłośniejszych punktów programu był ponownie segment, w którym Rosalía zaprasza na scenę znanych gości do specjalnej „konfesjonałowej” zabawy.

Tym razem niespodzianką dla publiczności był występ Jewels Sparkles, uczestniczki programu „RuPaul’s Drag Race”, która dołączyła do artystki na scenie.

Rosalía połączyła muzykę z ważnym przesłaniem

Choć koncert w Las Vegas obfitował w efektowne momenty i niespodzianki, to właśnie apel Rosalíi o pomoc dla mieszkańców Wenezueli stał się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń wieczoru. Artystka pokazała, że scena może być nie tylko miejscem rozrywki, ale również przestrzenią do zwracania uwagi na ważne wydarzenia i okazywania solidarności.

Tagi


Popularne newsy

Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz
NEWS

Rumunia wydała list gończy za Wizem Khalifą. Raper musiał odwołać koncerty w Europie. Żabson skomentował sytuację

Brodka
NEWS

Monika Brodka ogłosiła radosną nowinę. Dziarma: „Stara, widzimy się na placu zabaw”

Asap 2026
NEWS

A$AP Rocky odpowiada na zarzuty o brak szacunku wobec Rihanny. „Ssijcie mi ch*ja, czarn*chy”

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-29
NEWS

Quebonafide wystąpił na Kongresie Zero 2026. Raper opowiedział o różnicach między branżą muzyczną, a innymi biznesami

sanah
NEWS

sanah wspomniała bolesne porażki na początku kariery. „Płakałam na korytarzu, bo nie dostałam się na pre pre pre casting do brytyjskiego Mam Talent”

Jay-Z2774
NEWS

Jay-Z i Roc Nation nawiązali współpracę z Google Maps. Wyjątkowa trasa po Nowym Jorku śladami kariery legendy rapu

Screenshot
NEWS

Kanye West i Bianca Censori świętowali urodziny w Pałacu Wersalskim. Luksusowa impreza kosztowała fortunę

Polecane

CGM
Clive Davis 2026 IG

Największe gwiazdy muzyki pożegnały legendarnego Clive’a Davisa

W Nowym Jorku odbył się uroczysty pogrzeb Clive'a Davisa

6 godzin temu

CGM
Tommy Cash Stodola 211025 FOTO @PIOTR_TARASEWICZ - @CGM.PL-24

Tommy Cash przebrał się za kupę i popijał mocz podczas Paris Fashion W ...

Kontrowersyjna stylizacja wywołała poruszenie

10 godzin temu

CGM
Olivier Tree Yt

T-Pain zaprezentował nieznaną piosenkę nagraną z Oliverem Tree

T-Pain zaskoczył fanów na Electric Forest

16 godzin temu

CGM
Screenshot

Kanye West i Bianca Censori świętowali urodziny w Pałacu Wersalskim. L ...

Ye zorganizował wyjątkowe urodziny w Wersalu

17 godzin temu

CGM
Popkillery zabson 2026 2026 foto @piotr_tarasewicz

Rumunia wydała list gończy za Wizem Khalifą. Raper musiał odwołać konc ...

Sąd skazał rapera na dziewięć miesięcy pozbawienia wolności

17 godzin temu

CGM
GunsNRoses

Zmarł były menedżer Guns N’ Roses. „Nie przetrwasz 17 lat z Axle ...

Lata burzliwych tras i sukcesów

1 dzień temu