Rosalía poruszyła fanów podczas koncertu. Zaapelowała o pomoc dla ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

„Moi ludzie w Wenezueli potrzebują naszej miłości”

W pewnym momencie koncertu Rosalía na chwilę przerwała muzyczne widowisko, aby opowiedzieć o swoich obawach związanych z sytuacją w Wenezueli.

„Bardzo martwię się o moich ludzi w Wenezueli.”

Artystka podkreśliła, że kraj przechodzi obecnie niezwykle trudny czas i zaapelowała do fanów o solidarność.

„To bardzo krytyczny moment. Oni teraz nas potrzebują.”

Wokalistka zachęciła publiczność, aby okazała wsparcie ofiarom tragedii i – jeśli to możliwe – pomogła w każdy dostępny sposób.

Emocjonalny moment poruszył publiczność

Słowa Rosalíi spotkały się z gromkimi brawami zgromadzonych fanów. Nagrania z koncertu szybko trafiły do mediów społecznościowych, gdzie internauci chwalili artystkę za wykorzystanie swojej popularności do zwrócenia uwagi na dramatyczne wydarzenia.

Dla wielu uczestników koncertu był to jeden z najbardziej poruszających momentów całego wieczoru.

Po apelu wróciło widowisko

Po zakończeniu emocjonalnego przemówienia koncert powrócił do swojego dynamicznego charakteru. Jednym z najgłośniejszych punktów programu był ponownie segment, w którym Rosalía zaprasza na scenę znanych gości do specjalnej „konfesjonałowej” zabawy.

Tym razem niespodzianką dla publiczności był występ Jewels Sparkles, uczestniczki programu „RuPaul’s Drag Race”, która dołączyła do artystki na scenie.

Rosalía połączyła muzykę z ważnym przesłaniem

Choć koncert w Las Vegas obfitował w efektowne momenty i niespodzianki, to właśnie apel Rosalíi o pomoc dla mieszkańców Wenezueli stał się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń wieczoru. Artystka pokazała, że scena może być nie tylko miejscem rozrywki, ale również przestrzenią do zwracania uwagi na ważne wydarzenia i okazywania solidarności.