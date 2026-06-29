Rosalía poruszyła fanów podczas koncertu. Zaapelowała o pomoc dla ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli

Rosalía wykorzystała swój koncert w Las Vegas, aby zwrócić uwagę na dramatyczną sytuację w Wenezueli. Podczas występu w T-Mobile Arena, będącego częścią trasy LUX World Tour, artystka zwróciła się do publiczności z emocjonalnym apelem o wsparcie dla osób dotkniętych tragicznymi trzęsieniami ziemi.
Katastrofa, która nawiedziła kraj w ubiegłym tygodniu, pochłonęła według dostępnych informacji ponad 1400 ofiar.
„Moi ludzie w Wenezueli potrzebują naszej miłości”
W pewnym momencie koncertu Rosalía na chwilę przerwała muzyczne widowisko, aby opowiedzieć o swoich obawach związanych z sytuacją w Wenezueli.
„Bardzo martwię się o moich ludzi w Wenezueli.”
Artystka podkreśliła, że kraj przechodzi obecnie niezwykle trudny czas i zaapelowała do fanów o solidarność.
„To bardzo krytyczny moment. Oni teraz nas potrzebują.”
Wokalistka zachęciła publiczność, aby okazała wsparcie ofiarom tragedii i – jeśli to możliwe – pomogła w każdy dostępny sposób.
Emocjonalny moment poruszył publiczność
Słowa Rosalíi spotkały się z gromkimi brawami zgromadzonych fanów. Nagrania z koncertu szybko trafiły do mediów społecznościowych, gdzie internauci chwalili artystkę za wykorzystanie swojej popularności do zwrócenia uwagi na dramatyczne wydarzenia.
Dla wielu uczestników koncertu był to jeden z najbardziej poruszających momentów całego wieczoru.
Po apelu wróciło widowisko
Po zakończeniu emocjonalnego przemówienia koncert powrócił do swojego dynamicznego charakteru. Jednym z najgłośniejszych punktów programu był ponownie segment, w którym Rosalía zaprasza na scenę znanych gości do specjalnej „konfesjonałowej” zabawy.
Tym razem niespodzianką dla publiczności był występ Jewels Sparkles, uczestniczki programu „RuPaul’s Drag Race”, która dołączyła do artystki na scenie.
Rosalía połączyła muzykę z ważnym przesłaniem
Choć koncert w Las Vegas obfitował w efektowne momenty i niespodzianki, to właśnie apel Rosalíi o pomoc dla mieszkańców Wenezueli stał się jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń wieczoru. Artystka pokazała, że scena może być nie tylko miejscem rozrywki, ale również przestrzenią do zwracania uwagi na ważne wydarzenia i okazywania solidarności.