Roksana Węgiel o kulisach ślubu z Kevinem Mglejem. „Moi rodzice musieli zrozumieć, że nie jestem już małą dziewczynką”

Roksana Węgiel po raz pierwszy tak otwarcie opowiedziała o reakcjach, z jakimi ona i Kevin Mglej musieli zmierzyć się po ślubie. W rozmowie z magazynem Viva! wokalistka przyznała, że decyzja o zawarciu małżeństwa spotkała się z krytyką nie tylko ze strony opinii publicznej, ale również bliskich i znajomych.

Artystka wyznała, że początkowo niewiele osób wierzyło w przyszłość ich związku.

Ślub w wieku 19 lat wywołał wiele emocji

Roksana Węgiel i Kevin Mglej pobrali się w 2024 roku. W chwili zawarcia małżeństwa piosenkarka miała 19 lat, a jej mąż jest od niej starszy o osiem lat. Dodatkowo Kevin Mglej jest ojcem dziecka z poprzedniego związku.

To właśnie różnica wieku i okoliczności ich relacji sprawiły, że para stała się obiektem licznych komentarzy.

„Wiem, że wiele osób było zszokowanych, że w dzisiejszych czasach ktoś, kto ma 19 lat, wychodzi za mąż. Na początku mało kto dobrze nam życzył” – przyznała wokalistka.

„Byliśmy zdani tylko na siebie”

Jak zdradziła Roksana Węgiel, decyzję o ślubie podjęli świadomie, ponieważ byli przekonani o sile swojego związku.

„Pobraliśmy się, bo byliśmy już tak pewni tej relacji, że nie było na co czekać. Ale wiele osób wtedy się od nas odwróciło. Aż w pewnym momencie byliśmy zdani tylko na siebie” – powiedziała.

Artystka podkreśliła, że brak wsparcia ze strony części otoczenia był dla nich bardzo trudnym doświadczeniem.

Przyjaciele Kevina Mgleja mieli wątpliwości

Największe zastrzeżenia wobec związku mieli – jak twierdzi wokalistka – wieloletni znajomi Kevina Mgleja.

Według Roksany Węgiel część z nich uważała, że producent muzyczny nie powinien wiązać się z tak młodą partnerką, co doprowadziło do ochłodzenia relacji.

Piosenkarka przyznała również, że zastanawiała się, czy negatywne nastawienie nie wynikało z zazdrości o ich szczęście.

Rodzice Roksany także mieli obawy

W wywiadzie artystka przyznała, że początkowo również jej rodzice nie byli przekonani do decyzji o ślubie. Jak wyjaśniła, obawiali się, czy związek jest wystarczająco dojrzały i trwały oraz czy ich córka nie podejmuje zbyt pochopnej decyzji.

„Na początku też nie byli zadowoleni z takiego obrotu spraw. Nie dziwię im się, przecież mieli obawy, czy to dobra relacja, czy poważna, czy się nie rozmyślę. Musieli sobie pewne rzeczy poukładać, a przede wszystkim zrozumieć, że nie jestem już małą dziewczynką” – mówi Roksana.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są małżeństwem od dwóch lat

Mimo licznych kontrowersji i krytyki para nadal pozostaje razem. Jak podkreśla wokalistka, kolejne lata wspólnego życia są dla niej dowodem na to, że decyzja o ślubie była właściwa.