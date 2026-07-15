Roger Taylor o przyszłości Queen. Czy zespół jeszcze wyruszy w trasę koncertową?

fot. Xavier Vila

Fani Queen od lat zastanawiają się, czy legendarny zespół ponownie pojawi się na światowych scenach. Roger Taylor odniósł się do możliwości kolejnej trasy koncertowej i przyznał, że powrót zespołu do regularnego koncertowania jest możliwy, ale wymaga wielu przygotowań.

Perkusista Queen podkreślił, że organizacja wielkiej trasy to ogromne przedsięwzięcie, a decyzja zależy przede wszystkim od Briana Maya.

Roger Taylor: powrót Queen na scenę jest możliwy

W rozmowie z BBC Radio 2 Roger Taylor został zapytany o przyszłość koncertową Queen. Muzyk przyznał, że przygotowanie kolejnej dużej trasy nie jest prostym zadaniem.

„To wielka maszyna, którą trzeba uruchomić” – powiedział Taylor, sugerując, że powrót zespołu na stadiony wymaga zaangażowania wielu osób i ogromnej logistyki.

Jednocześnie perkusista zaznaczył, że nadal uwielbia występować na żywo.

Brian May ma kluczową decyzję w sprawie trasy Queen

Roger Taylor przyznał, że przyszłość koncertów Queen zależy w dużej mierze od Briana Maya. Gitarzysta zespołu musi zdecydować, czy jest gotowy ponownie wejść w intensywny tryb koncertowy.

Taylor podkreślił jednak, że jeśli obaj muzycy będą chcieli wrócić na scenę, on z chęcią podejmie to wyzwanie.

„Nigdy nie mów nigdy” – zaznaczył perkusista.

Queen i Adam Lambert – udana współpraca trwa od lat

Od 2011 roku Queen występuje wspólnie z Adamem Lambertem, który przejął rolę wokalisty podczas koncertów zespołu. Roger Taylor ponownie pochwalił możliwości wokalne artysty, nazywając jego głos wyjątkowym.

Ostatnia duża trasa Queen + Adam Lambert, zatytułowana „Rhapsody Tour”, obejmowała Amerykę Północną w 2023 roku oraz Wielką Brytanię i Europę w 2022 roku. Ostatnie koncerty grupy odbyły się w Azji na początku 2024 roku.

Powrót Queen wymaga ogromnej produkcji

Roger Taylor zwrócił uwagę, że współczesne koncerty Queen to ogromne widowisko wymagające rozbudowanej produkcji.

Zespół słynie z wielkich scen, zaawansowanej oprawy wizualnej i skomplikowanej organizacji wydarzeń. Przygotowanie kolejnej trasy oznaczałoby zaangażowanie ogromnego zespołu ludzi oraz wielomiesięczne przygotowania.

Brian May ostrożniej podchodzi do koncertowania

W ostatnich latach Brian May kilkukrotnie mówił o swoich wątpliwościach dotyczących dalszych tras koncertowych.

Muzyk wcześniej zapowiadał między innymi, że nie chce koncertować w Stanach Zjednoczonych, które określił jako miejsce budzące jego obawy. Wypowiadał się również sceptycznie o możliwości występu Queen na festiwalu Glastonbury, wskazując na różnice światopoglądowe dotyczące organizatorów wydarzenia.

Problemy zdrowotne Briana Maya wpłynęły na plany zespołu

W 2024 roku Brian May przeszedł łagodny udar, który – jak sam przyznał – pojawił się nagle i niespodziewanie. Muzyk opowiadał, że przez pewien czas stracił kontrolę nad jednym z ramion, co było dla niego bardzo trudnym doświadczeniem.

Później przyznał, że problemy zdrowotne były dla niego ważnym sygnałem ostrzegawczym i zmieniły jego spojrzenie na przyszłość.

Queen pracowali nad nową muzyką z Adamem Lambertem

Mimo ograniczenia aktywności koncertowej Queen nie zrezygnowali całkowicie z tworzenia muzyki. Brian May zdradził wcześniej, że zespół pracował nad nowym materiałem razem z Adamem Lambertem.

Muzycy rozważali również możliwość przeniesienia swojego widowiska do The Sphere w Las Vegas – jednej z najbardziej nowoczesnych aren koncertowych na świecie.

Czy Queen wrócą na stadiony?

Żona Briana Maya, Anita Dobson, sugerowała wcześniej, że pełnowymiarowe światowe trasy Queen mogą już nie wrócić w dotychczasowej formie. Według niej zespół może pojawiać się przy specjalnych okazjach, ale raczej nie planuje kolejnych wielkich, wielomiesięcznych tournée.

Roger Taylor pozostaje jednak bardziej optymistyczny. Jego słowa pokazują, że możliwość powrotu Queen na scenę nadal istnieje, jeśli wszyscy członkowie zespołu będą na to gotowi.

Roger Taylor przygotowuje solowy album

Podczas gdy przyszłość koncertów Queen pozostaje otwarta, Roger Taylor skupia się również na własnej twórczości.

Perkusista przygotowuje swój siódmy solowy album „Violence Insane In A Beautiful World”, który będzie jego pierwszą płytą od wydanego w 2021 roku albumu „Outsider”.

Premiera nowego materiału zaplanowana jest na wrzesień, a Taylor planuje również własną trasę koncertową po Wielkiej Brytanii.