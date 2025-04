Rick Allen z Def Leppard był ofiarą brutalnego ataku. Jego trauma trwa do dzis

Rick Allen, perkusista legendarnego zespołu Def Leppard, podzielił się emocjonalnym wyznaniem na temat brutalnego ataku, którego padł ofiarą w 2023 roku. W rozmowie z SiriusXM’s Trunk Nation, muzyk wyznał, że wciąż zmaga się z jego konsekwencjami i przeżywa „bardzo trudne chwile”.

Brutalny atak na Ricka Allena w 2023 roku

W marcu 2023 roku Allen został zaatakowany przed hotelem Four Seasons w Fort Lauderdale na Florydzie. Podczas gdy palił papierosa, 19-letni Max Edward Hartley niespodziewanie rzucił się na niego z ukrycia. Allen uderzył głową o ziemię i odniósł obrażenia. Kobieta, która próbowała mu pomóc, również została kilkakrotnie zaatakowana i brutalnie ciągnięta za włosy.

Napastnik został aresztowany i usłyszał zarzuty dwóch napaści, czterech przypadków zniszczenia mienia oraz znęcania się nad osobą starszą lub niepełnosprawną.

Rick Allen: „To było bardzo traumatyczne”

W wywiadzie Allen przyznał, że wciąż odczuwa skutki tamtego zdarzenia:

Artysta zaznaczył, że po ataku ma trudności z przebywaniem wśród ludzi i dlatego zrezygnował z wystawiania swojej twórczości na tegorocznym rejsie Monsters of Rock.

„Mam nadzieję, że uda mi się wkrótce to wszystko zostawić za sobą i wrócić do normalności – na tyle, na ile to możliwe w tych okolicznościach.”