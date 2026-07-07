Rekord Guinnessa Harry’ego Stylesa oficjalnie potwierdzony

Harry Styles pobił rekord Wembley

Organizacja Guinness World Records potwierdziła 6 lipca, że Harry Styles ustanowił nowy rekord świata, występując 12 razy z rzędu na Wembley Stadium w ramach jednej koncertowej rezydencji.

Historyczny wynik został przypieczętowany 4 lipca podczas ostatniego koncertu londyńskiej części trasy „Together, Together Tour”, promującej album „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

Początkowo artysta miał zagrać sześć koncertów, jednak ogromne zainteresowanie fanów sprawiło, że liczba występów została podwojona.

Harry Styles wyprzedził Coldplay

Nowy rekord oznacza, że Harry Styles pobił dotychczasowe osiągnięcie zespołu Coldplay, który w 2025 roku zagrał 10 koncertów na Wembley podczas trasy „Music Of The Spheres”.

Po oficjalnej weryfikacji przedstawiciel Guinness World Records wręczył artyście pamiątkowy certyfikat na scenie. Styles zadbał również o to, by specjalne certyfikaty otrzymali członkowie jego ekipy koncertowej, doceniając ich wkład w organizację rekordowej serii występów.

Guinness: To wyjątkowe osiągnięcie

Przedstawiciel Guinness World Records podkreślił, że Wembley należy do najbardziej prestiżowych obiektów koncertowych na świecie, dlatego ustanowienie tam nowego rekordu ma szczególne znaczenie.

Jak zaznaczono, sukces Harry’ego Stylesa jest dowodem nie tylko ogromnej popularności artysty, ale także skali jego widowisk i wyjątkowej więzi z fanami.

Trasa Harry’ego Stylesa trwa

Londyńska rezydencja była częścią światowej trasy „Together, Together Tour”, która będzie kontynuowana jeszcze w 2026 roku. Przed Harrym Stylesem koncerty m.in. w São Paulo, Meksyku, Melbourne i Sydney, a także rekordowa, 30-koncertowa rezydencja w nowojorskim Madison Square Garden.

To nie pierwszy rekord Guinnessa w dorobku brytyjskiego wokalisty. Wcześniej został wyróżniony za sukces singla „As It Was”, który osiągnął rekordowe wyniki w światowym streamingu.