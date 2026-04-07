Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Fani polskiego rapu mają powód do radości

2026.04.07

Foto: @piotr_tarasewicz

OKI Zagra na Open’er Festival 2026 w Gdyni

Fani polskiego rapu mają powód do radości – OKI oficjalnie wystąpi na Open’er Festival 2026! Już 3 lipca raper przejmie Tent Stage i zaprezentuje swój specjalny koncertowy set, który z pewnością przyciągnie tłumy.

Nowe utwory i album „REKLAMACJA’47”

W nocy premierowo pojawiły się pierwsze cztery utwory zapowiadające nadchodzący album „REKLAMACJA’47”. OKI obiecuje, że album przyniesie świeżą dawkę energii i mocnych tekstów, które w pełni rozkwitną podczas jego koncertu na Open’erze.

Wyjątkowy koncert w Gdyni

Koncert OKI’ego to idealna okazja, aby rozpocząć lato w rytmie polskiego hip-hopu. Fani mogą spodziewać się zarówno premierowych kawałków, jak i kultowych hitów w specjalnej, koncertowej odsłonie. Atmosfera na Open’er Festival w Gdyni gwarantuje niezapomniane przeżycia muzyczne dla każdego fana rapu.

1-4 lipca – święto muzyki w Gdyni

Open’er Festival odbędzie się w dniach 1–4 lipca 2026 w Gdyni, na terenie Lotniska Gdynia-Kosakowo. Tegoroczna edycja zapowiada się wyjątkowo – w lineupie znaleźli się m.in.: The Cure, Florence + The Machine, Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, The xx, Halsey, Martin Garrix, Teddy Swims, Addison Rae, David Byrne, Zara Larsson, PinkPantheress, Jade, Ethel Cain, IDLES, Clipse, Tomora, Kneecap, Sofi Tukker, LP, Reneé Rapp, Matt Berninger, Audrey Nuna, Panda Bear & Sonic Boom, Avi, Joy (Anonymous), Bassvictim, Jehnny Beth, Just Mustard, Sadie Jean, Hyphen Dash, supermodel* i Łaszewo.

Bilety i karnety Open’er Festival 2026

  • Karnet 4 dni – 1149 PLN
  • Karnet weekendowy (pt + sob) – 829 PLN
  • Bilet jednodniowy – 549 PLN
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe – 1419 PLN
  • Karnet weekendowy + pole namiotowe – 1019 PLN
    (do podanych cen doliczana jest opłata serwisowa +5%)

Sprzedaż biletów: do 9 czerwca 2026 lub do wyczerpania puli.

