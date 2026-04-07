Quavo reaguje na postrzelenie Offseta. W tle dawne konflikty i emocje

foto: P. Tarasewicz

Informacja o postrzeleniu Offset wstrząsnęła fanami hip-hopu na całym świecie. Do zdarzenia doszło w Seminole Hard Rock Hotel & Casino, a sprawa szybko zaczęła się rozwijać w mediach. Teraz głos zabrał Quavo, który mimo wcześniejszych konfliktów z raperem postanowił okazać mu wsparcie.

Quavo wysyła wsparcie Offsetowi

Choć relacje między Quavo a Offsetem były w ostatnich latach napięte, w obliczu tragedii raper zdecydował się odłożyć spory na bok.

Quavo opublikował na Instagramie symbol modlitwy, dając jasno do zrozumienia, że myślami jest z byłym kolegą z zespołu Migos. Ten gest został bardzo pozytywnie odebrany przez fanów, którzy liczą na pojednanie artystów.

Dramatyczne wydarzenia na Florydzie

Offset został postrzelony podczas pobytu w Hollywood na Florydzie. Choć dokładne okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane, wiadomo, że raper trafił do szpitala i znajduje się pod opieką lekarzy.

Na szczęście jego stan określany jest jako stabilny, a obrażenia nie zagrażają życiu. Mimo to sytuacja wciąż budzi ogromne emocje i niepokój wśród fanów.

W tle konflikt z Lil Tjay’em

W sprawie pojawiły się również niepotwierdzone informacje dotyczące Lil Tjaya. Według doniesień medialnych, artysta mógł być obecny podczas zdarzenia, a nawet również zostać postrzelony.

Na ten moment brak oficjalnych informacji o jego stanie zdrowia, co dodatkowo podsyca spekulacje. Warto dodać, że Offset i Lil Tjay mieli w przeszłości konflikt, co prowadzi do kolejnych teorii dotyczących przyczyn incydentu.

Trudna historia i trauma po śmierci Takeoffa

Reakcja Quavo ma szczególne znaczenie w kontekście tragedii, którą przeżył kilka lat temu. Raper stracił swojego bliskiego współpracownika i członka Migos – Takeoff, który zginął w wyniku strzelaniny.

Dlatego obecna sytuacja może być dla niego szczególnie bolesna, a jego gest wsparcia pokazuje, że mimo konfliktów najważniejsze pozostaje ludzkie życie.

Sprawa wciąż się rozwija

Śledztwo w sprawie postrzelenia Offseta trwa, a policja pracuje nad ustaleniem wszystkich okoliczności zdarzenia. Zatrzymano już osoby powiązane z incydentem, jednak szczegóły nie zostały jeszcze ujawnione.

W najbliższych godzinach można spodziewać się kolejnych informacji, które rzucą więcej światła na to, co dokładnie wydarzyło się na Florydzie.