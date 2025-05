Prokuratorzy pod presją w sprawie Diddy’ego. Trudności z uzyskaniem zeznania od domniemanej ofiary numer trzy

W sprawie sądowej dotyczącej Diddy’ego, prokuratorzy federalni znaleźli się pod rosnącą presją z powodu trudności związanych z jednym z ich kluczowych świadków. W poniedziałek, podczas rozprawy, ujawniono, że nie będą w stanie doprowadzić do złożenia zeznań przez domniemaną ofiarę nr 3, co stawia ich strategię w trudnej sytuacji.

Problemy z dotarciem do domniemanej ofiary nr 3

Prokuratorzy ujawnili, że domniemana ofiara nr 3 nie mieszka w pobliżu Nowego Jorku, gdzie toczy się proces, i wyraziła wątpliwości co do stawienia się w sądzie, mimo że została wezwana. Śledczy napotkali trudności w kontakcie zarówno z kobietą, jak i jej prawnikiem, co komplikuje całą sytuację, biorąc pod uwagę wagę jej zeznań.

Podczas rozprawy, sędzia zapytał główną prokurator Maurene Comey, czy oskarżenie zamierza wprowadzić zeznania tej kobiety w trakcie otwarcia procesu. Comey odpowiedziała, że zeznania kobiety nie będą poruszone w pierwszej części procesu, a jej historia będzie przedstawiona dopiero w drugiej fazie rozprawy, kiedy zostanie opisana jako jedna z wielu kobiet, które miały zostać wykorzystane seksualnie przez Diddy’ego.

Obrona Diddy’ego naciska na prokuratorów

Adwokaci Diddy’ego, pod przewodnictwem Marca Agnifilo, domagają się od prokuratury jasności co do dalszych kroków związanych z domniemaną ofiarą nr 3. Obroncy poprosili, by prokuratorzy wyjaśnili swoje plany dotyczące świadków do końca tego tygodnia. Sędzia zwrócił się do prokuratorów z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu kontaktu z prawnikiem kobiety i zapewnienia jej obecności na rozprawie.

Zachowanie Diddy’ego na sali sądowej

Co do samego Diddy’ego, jego obecność na sali sądowej w poniedziałek była stosunkowo stonowana. Zgodnie z relacjami, Diddy postanowił zakryć swój tatuaż na szyi za pomocą swetra i koszuli z kołnierzykiem. Dodatkowo, żaden z potencjalnych członków ławy przysięgłych nie nawiązał z nim kontaktu wzrokowego podczas wejścia i wyjścia z sali rozpraw. Mimo powagi sytuacji, atmosfera w sądzie była opisana jako dość spokojna, a prokuratorzy oraz obrońcy Diddy’ego współpracowali ze sobą efektywnie.

W trakcie rozprawy Diddy i jego prawnik Agnifilo wymieniali między sobą kartki, w tym jedną, która zawierała pytanie od Diddy’ego dotyczące jednego z członków ławy przysięgłych, który przyznał, że nie lubi oglądać filmów o przemocy. W jednym z momentów Diddy rozmawiał z Teny Geragos, swoją adwokatką, pomagając jej w usadowieniu się przy stole obrońców.

Co dalej w sprawie Diddy’ego?

Sprawa sądowa Diddy’ego wciąż trwa, a obie strony przygotowują się do kolejnych etapów procesu. Prokuratorzy są pod rosnącą presją, by zapewnić zeznania domniemanej ofiary nr 3, podczas gdy zespół obrony Diddy’ego domaga się jasności co do planów prokuratury. Sędzia wielokrotnie podkreślał, jak ważne jest, by kobieta ta została skutecznie powiadomiona i stawiła się na rozprawie.

Na razie główną kwestią w procesie jest zapewnienie, że wszyscy kluczowi świadkowie, w tym domniemana ofiara nr 3, zostaną uwzględnieni w kolejnych etapach rozprawy.