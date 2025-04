Poznaliśmy gościa specjalnego najbliższego odcinka „Must Be The Music”

„Must Be The Music” wchodzi w kolejną fazę. Już w najbliższy piątek 2 maja rozpocznie się półfinał w formule live. Program uświetni znakomity polski wokalista, kompozytor i autor tekstów piosenek, Igo.

Ponadprzeciętnie zdolni soliści, duety i multiinstrumentaliści wyłonieni w panelu jurorskim przez jury programu (w składzie Sebastian Karpiel-Bułecka, Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski i Miuosh) zawalczą o miejsce w wielkim finale formatu.

Drugi półfinał za tydzień

Jurorzy wybrali szesnastu uczestników, którzy 2 i 9 maja zaprezentują się w półfinałach na żywo: Dirty Horns, Ania, Szlagowska, Gracjana Górka, Alien x Majtis, Marek Niedzielski, Roland Bilicki i Gypsy Kings, Weronika Ryba, Kuba i Kuba, Dawid Dubajka, PoPieronie & Grupa Śpiewacza Poliana, Helena Ciuraba, Kajetan Wolas, Aterra, Bonaventura – Karol Bonawentura Mieliński, Ala Mikuśkiewicz, Hengelo.

W I odcinku półfinałowym na spektakularnej scenie wystąpią: Dirty Horns, Helena Ciuraba, Kuba i Kuba, Dawid Dubajka, Aterra, Kajetan Wolas, Hengelo i Ala Mikuśkiewicz, a także dziewiąty wykonawca – zdobywca „dzikiej karty w darmowej aplikacji „Must Be The Music”.

Widzowie mają ostatnią szansę na oddanie głosu na swojego faworyta w aplikacji tylko do czwartku do godz. 12:00. Bezpłatna aplikacja jest dostępna do pobrania w wirtualnych sklepach App Store oraz w Google Play.