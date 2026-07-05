CGM

Poznaliśmy datę przyszłorocnej eydcji Open’era. Przez ostatnie cztery dni na festiwalu bawiło się 230 tysięcy osób

Blisko dziewięć tysięcy osób pracowało przy realizacji wydarzenia

2026.07.05

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_Zara Larsson Opener 010726 foto @piotr_tarasewicz @cgm

Open’er Festival 2026 dobiegł końca. Według organizatorów, tegoroczna edycja przyciągnęła do Gdyni 230 tysięcy uczestników, którzy przez cztery dni – od 1 do 4 lipca – bawili się na koncertach największych gwiazd światowej i polskiej muzyki. Organizatorzy podkreślają, że była to edycja symbolizująca otwartość, różnorodność i festiwalową wspólnotę.

230 tysięcy uczestników na Open’erze 2026

Każdy z czterech festiwalowych dni zgromadził dziesiątki tysięcy fanów. Open’er po raz kolejny udowodnił, że pozostaje jednym z największych wydarzeń muzycznych w Europie, łącząc artystów reprezentujących skrajnie różne gatunki muzyczne.

Jednym z najbardziej zapamiętanych momentów był występ JENNIE, która rozpoczęła koncert od słów:

„I made it! I’m here!”

Dla wielu fanów był to jeden z najważniejszych koncertów całego festiwalu, zwłaszcza że był to jeden z zaledwie trzech europejskich występów koreańskiej gwiazdy w 2026 roku.

Florence + The Machine, The Cure i Nick Cave zachwycili publiczność

Do największych wydarzeń tegorocznej edycji należał powrót Florence + The Machine na Open’era po dziesięciu latach. Brytyjska wokalistka ponownie zachwyciła publiczność swoim charakterystycznym głosem i niezwykle emocjonalnym występem.

 

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Ogromne wrażenie zrobiły również koncerty The Cure oraz Nick Cave & The Bad Seeds. Oba zespoły przypomniały, dlaczego od dekad należą do najważniejszych przedstawicieli światowego rocka i muzyki alternatywnej.

Wyjątkowym wydarzeniem był także koncert The xx, który należał do pierwszych występów zespołu od ośmiu lat. Oliver Sim nie ukrywał wzruszenia, dziękując fanom za wieloletnie wsparcie.

 

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Gwiazdy popu i muzyki elektronicznej podbiły Gdynię

Open’er 2026 okazał się również świętem dla fanów muzyki pop i elektroniki.

Na festiwalu wystąpili m.in. PinkPantheress, Teddy Swims, JADE, Addison Rae oraz Zara Larsson, która wykonała swój hit „Midnight Sun” podczas zachodu słońca.

 

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Miłośnicy muzyki tanecznej bawili się natomiast na koncertach Calvina Harrisa, Peggy Gou oraz Martina Garrixa. Holenderski DJ przygotował dodatkową niespodziankę dla fanów Madonny, pojawiając się na niezapowiedzianym secie w Domu Qultury podczas imprezy promującej nowy album królowej popu.

 

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David Byrne i Halsey z wyjątkowymi koncertami

Jednym z najbardziej cenionych występów tegorocznego Open’era był koncert Davida Byrne’a. Legendarny lider Talking Heads zaprezentował widowisko łączące muzykę z elementami teatralnymi, wykonując zarówno swoje solowe utwory, jak i największe klasyki zespołu.

Duże uznanie zdobyła także Halsey, która nadała swoim popowym przebojom zdecydowanie bardziej rockowe brzmienie.

 

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Mocna reprezentacja polskiej sceny muzycznej

Na Open’erze nie zabrakło również czołowych polskich artystów. Oki zaprezentował koncertową premierę albumu „REKLAMACJA 47”, a na scenach pojawili się także Sobel, Kasia Lins, Vito Bambino, Ralph Kaminski, Daria ze Śląska, Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz oraz Kaz Bałagane. Na openerowej Flow Stage koncertowo zadebiutowała także Hela.

 

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Jednym z największych zaskoczeń okazał się secret gig Huberta., który odbył się tuż po premierze jego nowego albumu.

 

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Chopin zabrzmiał na Open’erze

Do historii festiwalu przejdzie również projekt „Chopin na Open’erze”, przygotowany we współpracy z PKO Bankiem Polskim.

Na Orange Main Stage Yehuda Prokopowicz wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Marty Kluczyńskiej wykonali I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina, tworząc jeden z najbardziej wyjątkowych momentów tegorocznej edycji.

Open’er 2027 już ma datę

Organizatorzy podziękowali uczestnikom, partnerom oraz blisko 9 tysiącom osób, które pracowały przy realizacji wydarzenia.

Potwierdzono również termin kolejnej edycji. 24. Open’er Festival odbędzie się w dniach 30 czerwca – 3 lipca 2027 roku.

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