Poznaliśmy datę przyszłorocnej eydcji Open’era. Przez ostatnie cztery dni na festiwalu bawiło się 230 tysięcy osób

Open’er Festival 2026 dobiegł końca. Według organizatorów, tegoroczna edycja przyciągnęła do Gdyni 230 tysięcy uczestników, którzy przez cztery dni – od 1 do 4 lipca – bawili się na koncertach największych gwiazd światowej i polskiej muzyki. Organizatorzy podkreślają, że była to edycja symbolizująca otwartość, różnorodność i festiwalową wspólnotę.
230 tysięcy uczestników na Open’erze 2026
Każdy z czterech festiwalowych dni zgromadził dziesiątki tysięcy fanów. Open’er po raz kolejny udowodnił, że pozostaje jednym z największych wydarzeń muzycznych w Europie, łącząc artystów reprezentujących skrajnie różne gatunki muzyczne.
Jednym z najbardziej zapamiętanych momentów był występ JENNIE, która rozpoczęła koncert od słów:
„I made it! I’m here!”
Dla wielu fanów był to jeden z najważniejszych koncertów całego festiwalu, zwłaszcza że był to jeden z zaledwie trzech europejskich występów koreańskiej gwiazdy w 2026 roku.
Florence + The Machine, The Cure i Nick Cave zachwycili publiczność
Do największych wydarzeń tegorocznej edycji należał powrót Florence + The Machine na Open’era po dziesięciu latach. Brytyjska wokalistka ponownie zachwyciła publiczność swoim charakterystycznym głosem i niezwykle emocjonalnym występem.
Ogromne wrażenie zrobiły również koncerty The Cure oraz Nick Cave & The Bad Seeds. Oba zespoły przypomniały, dlaczego od dekad należą do najważniejszych przedstawicieli światowego rocka i muzyki alternatywnej.
Wyjątkowym wydarzeniem był także koncert The xx, który należał do pierwszych występów zespołu od ośmiu lat. Oliver Sim nie ukrywał wzruszenia, dziękując fanom za wieloletnie wsparcie.
Gwiazdy popu i muzyki elektronicznej podbiły Gdynię
Open’er 2026 okazał się również świętem dla fanów muzyki pop i elektroniki.
Na festiwalu wystąpili m.in. PinkPantheress, Teddy Swims, JADE, Addison Rae oraz Zara Larsson, która wykonała swój hit „Midnight Sun” podczas zachodu słońca.
Miłośnicy muzyki tanecznej bawili się natomiast na koncertach Calvina Harrisa, Peggy Gou oraz Martina Garrixa. Holenderski DJ przygotował dodatkową niespodziankę dla fanów Madonny, pojawiając się na niezapowiedzianym secie w Domu Qultury podczas imprezy promującej nowy album królowej popu.
David Byrne i Halsey z wyjątkowymi koncertami
Jednym z najbardziej cenionych występów tegorocznego Open’era był koncert Davida Byrne’a. Legendarny lider Talking Heads zaprezentował widowisko łączące muzykę z elementami teatralnymi, wykonując zarówno swoje solowe utwory, jak i największe klasyki zespołu.
Duże uznanie zdobyła także Halsey, która nadała swoim popowym przebojom zdecydowanie bardziej rockowe brzmienie.
Mocna reprezentacja polskiej sceny muzycznej
Na Open’erze nie zabrakło również czołowych polskich artystów. Oki zaprezentował koncertową premierę albumu „REKLAMACJA 47”, a na scenach pojawili się także Sobel, Kasia Lins, Vito Bambino, Ralph Kaminski, Daria ze Śląska, Zalia, Sokół, Kasia Sienkiewicz oraz Kaz Bałagane. Na openerowej Flow Stage koncertowo zadebiutowała także Hela.
Jednym z największych zaskoczeń okazał się secret gig Huberta., który odbył się tuż po premierze jego nowego albumu.
Chopin zabrzmiał na Open’erze
Do historii festiwalu przejdzie również projekt „Chopin na Open’erze”, przygotowany we współpracy z PKO Bankiem Polskim.
Na Orange Main Stage Yehuda Prokopowicz wraz z Sinfonią Varsovią pod batutą Marty Kluczyńskiej wykonali I Koncert fortepianowy e-moll op. 11 Fryderyka Chopina, tworząc jeden z najbardziej wyjątkowych momentów tegorocznej edycji.
Open’er 2027 już ma datę
Organizatorzy podziękowali uczestnikom, partnerom oraz blisko 9 tysiącom osób, które pracowały przy realizacji wydarzenia.
Potwierdzono również termin kolejnej edycji. 24. Open’er Festival odbędzie się w dniach 30 czerwca – 3 lipca 2027 roku.