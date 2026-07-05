Poznaliśmy datę przyszłorocnej eydcji Open’era. Przez ostatnie cztery dni na festiwalu bawiło się 230 tysięcy osób

Open’er Festival 2026 dobiegł końca. Według organizatorów, tegoroczna edycja przyciągnęła do Gdyni 230 tysięcy uczestników, którzy przez cztery dni – od 1 do 4 lipca – bawili się na koncertach największych gwiazd światowej i polskiej muzyki. Organizatorzy podkreślają, że była to edycja symbolizująca otwartość, różnorodność i festiwalową wspólnotę.

230 tysięcy uczestników na Open’erze 2026

Każdy z czterech festiwalowych dni zgromadził dziesiątki tysięcy fanów. Open’er po raz kolejny udowodnił, że pozostaje jednym z największych wydarzeń muzycznych w Europie, łącząc artystów reprezentujących skrajnie różne gatunki muzyczne.

Jednym z najbardziej zapamiętanych momentów był występ JENNIE, która rozpoczęła koncert od słów:

„I made it! I’m here!”

Dla wielu fanów był to jeden z najważniejszych koncertów całego festiwalu, zwłaszcza że był to jeden z zaledwie trzech europejskich występów koreańskiej gwiazdy w 2026 roku.

Florence + The Machine, The Cure i Nick Cave zachwycili publiczność

Do największych wydarzeń tegorocznej edycji należał powrót Florence + The Machine na Open’era po dziesięciu latach. Brytyjska wokalistka ponownie zachwyciła publiczność swoim charakterystycznym głosem i niezwykle emocjonalnym występem.

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Ogromne wrażenie zrobiły również koncerty The Cure oraz Nick Cave & The Bad Seeds. Oba zespoły przypomniały, dlaczego od dekad należą do najważniejszych przedstawicieli światowego rocka i muzyki alternatywnej.

Wyjątkowym wydarzeniem był także koncert The xx, który należał do pierwszych występów zespołu od ośmiu lat. Oliver Sim nie ukrywał wzruszenia, dziękując fanom za wieloletnie wsparcie.