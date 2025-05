Polska płyta wśród dziesięciu najchętniej słuchanych nowości na Spotify

Ubiegłotygodniowa premiera „Napisz, jak będziesz” Sobla odbiła się szerokim echem. Krążek jest pewnym kandydatem do tego, by pojawić się na szczycie Olisu, póki co możemy zobaczyć, jak poradził sobie w globalnym zestawieniu Spotify.

Platforma jak zawsze opublikowała zestawienie najczęściej słuchanych nowości w premierowy weekend. „Napisz, jak będziesz” znalazło się na ósmym miejscu Top 10 ubiegłotygodniowych premier. Listę otwiera zjawiskowe „At The Beach, In Every Life” Gigi Perez, na drugim miejscu mamy d4vd i jego „Withered”, a na trzeciej pozycji Ghost i ich „Skeletę”

Top 10 najchętniej słuchanych nowości w weekend 25-27 kwietnia:

1. Gigi Perez – At The Beach, In Every Life

2. d4vd – Withered

3. Ghost – Skeleta

4. Jul – D&P A Vie

5. Tucker Wetmore – What Not To

6. Cazzu – Latinaje

7. Zinoleesky – Gen Z

8. Sobel – Napisz, jak będziesz

9. FRIENDLY THUG 52 NGG – Graf Monte-Cristo / Most Valuable Pirate

10. Viagra Boys – Viagr Aboys