Policja bada incydent na diabelskim młynie podczas Download Festival. Para miała uprawiać seks przed koncertem Guns N’ Roses

Brytyjska policja prowadzi postępowanie w sprawie pary, która miała dopuścić się intymnych zachowań na diabelskim młynie podczas Download Festival. Do zdarzenia miało dojść w sobotę 13 czerwca 2026 roku, tuż przed koncertem Guns N’ Roses.

Według relacji świadków, para została zauważona w jednej z przeszklonych kabin atrakcji, a ich zachowanie szybko zwróciło uwagę innych uczestników festiwalu.

Świadkowie: „Myśleli, że szyby są przyciemnione”

Osoby obecne na miejscu twierdzą, że początkowo sądzono, iż para jedynie obejmuje się i podziwia widok z góry. Jednak w miarę obrotu diabelskiego młyna sytuacja miała stać się jednoznaczna i widoczna dla tłumu.

Jeden ze świadków cytowanych przez media stwierdził, że uczestnicy mogli błędnie założyć, iż szyby w kabinie są przyciemnione, podczas gdy w rzeczywistości były całkowicie przezroczyste.

Nagrania w sieci i reakcja policji

Wkrótce po zdarzeniu w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania dokumentujące incydent. Sprawą zajęła się Leicestershire Police, która potwierdziła, że prowadzi dochodzenie i próbuje ustalić tożsamość osób widocznych na nagraniu.

Funkcjonariusze poinformowali, że są w kontakcie z organizatorami festiwalu, a postępowanie wciąż trwa.

Czy doszło do naruszenia prawa?

Jak wskazują eksperci prawa cytowani przez brytyjskie media, publiczne okazywanie intymności nie zawsze jest nielegalne, jednak w określonych sytuacjach może zostać uznane za wykroczenie.

W Wielkiej Brytanii przepisy dotyczące tzw. „indecent exposure” mogą skutkować grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności, jeśli zachowanie zostało uznane za rażące i widoczne dla osób postronnych.

Atmosfera przed koncertem Guns N’ Roses

Incydent miał miejsce tuż przed jednym z największych koncertów festiwalu – występem Guns N’ Roses, który był jednym z głównych punktów programu tegorocznej edycji Download Festival.

Według relacji uczestników, sytuacja na diabelskim młynie wywołała duże poruszenie wśród publiczności i szybko stała się jednym z najgłośniejszych tematów całego wydarzenia.