Offset wspiera Cardi B przed premierą jej albumu: „Nie ma między nami konkurencji”

fot. YouTube

Offset na fali sukcesów – album „Kiari” i trasa z NBA YoungBoy

Offset ma za sobą bardzo udany rok. Jego solowy album „Kiari” zadebiutował w top 20 listy Billboard i zebrał świetne recenzje. Raper jest obecnie w trasie koncertowej z NBA YoungBoyem, promując wspólnie MASA Tour.

Podczas rozmowy z TMZ Hip Hop artysta zdradził, że nie tylko koncertuje, ale ma także inne projekty na boku. Niedawno wystąpił w Nowym Jorku razem z JID-em, prezentując wspólny numer „Bodies”, w którym pojawił się też fragment kultowego utworu rockowej grupy Drowning Pool.

Offset o rozwodzie z Cardi B: „Chcę tylko spokoju”

Choć głośny rozwód rapera z Cardi B wciąż budzi emocje, Offset podkreśla, że zależy mu jedynie na spokoju i dobrej atmosferze. „Chcę pokoju” – powiedział, uciekając od medialnych spekulacji i skupiając się na pracy.

Cardi B szykuje premierę długo wyczekiwanego albumu

Album Cardi B ukaże się 19 września, kilka tygodni po premierze płyty Offsseta. Były członek Migos zdradził, że nie czuje żadnej rywalizacji z byłą partnerką.

– „Nie ma między nami konkurencji. Chcę, żeby odniosła sukces. Wszyscy możemy wygrać” – stwierdził.

Warto przypomnieć, że Offset od dawna namawiał Cardi do wydania nowej płyty, jeszcze zanim ich małżeństwo zaczęło się rozpadać.