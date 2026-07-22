Offset uniknął więzienia. Jest wyrok po głośnej sprawie o napaść w sklepie z marihuaną

Offset nie trafi do więzienia. Raper zakończył postępowanie karne dotyczące głośnego incydentu, do którego doszło w 2025 roku w jednym z punktów sprzedaży marihuany w Los Angeles. Zamiast kary pozbawienia wolności sąd zdecydował o zastosowaniu okresu próbnego oraz kilku dodatkowych obowiązków.

Offset usłyszał wyrok

Jak informuje TMZ, sąd skazał rapera, na 12 miesięcy okresu próbnego. Dzięki zawartej ugodzie artysta uniknął pobytu w więzieniu.

Oprócz rocznej kurateli Offset będzie musiał spełnić szereg warunków nałożonych przez sąd. Wśród nich znalazły się:

zakaz zbliżania się do sklepu z marihuaną, w którym doszło do incydentu,

zakaz kierowania gróźb wobec innych osób,

zakaz posiadania broni,

obowiązek odbycia prac społecznych,

udział w kursie kontroli złości,

zapłata odszkodowania, którego wysokość zostanie ustalona w późniejszym terminie.

O co oskarżono rapera?

Sprawa dotyczy wydarzeń z marca 2025 roku. Według ochroniarza Jima Sancheza do zdarzenia doszło w sklepie MedMen LAX w Los Angeles.

Pracownik ochrony twierdził, że poprosił Offseta o okazanie dokumentu tożsamości przed wejściem do sklepu. Według jego relacji raper miał zareagować agresywnie, uderzyć go w twarz, a następnie dopuścić do sytuacji, w której inne osoby również zaatakowały ochroniarza.

Sanchez utrzymywał, że po zajściu trafił do szpitala i doznał obrażeń wymagających leczenia.

Offset od początku zaprzeczał zarzutom

Muzyk od początku przedstawiał zupełnie inną wersję wydarzeń. Zaprzeczał, jakoby bez powodu zaatakował pracownika ochrony. Według Offseta to właśnie ochroniarz miał pierwszy sprowokować sytuację, plując na niego podczas sprzeczki.

Pomimo odmiennych relacji obu stron sprawa zakończyła się ugodą i wyrokiem bez kary więzienia.

Raper uniknął najpoważniejszych konsekwencji

Decyzja sądu oznacza, że Offset pozostanie na wolności, jednak przez najbliższy rok będzie musiał przestrzegać wszystkich warunków okresu próbnego. Niewywiązanie się z obowiązków mogłoby skutkować poważniejszymi konsekwencjami prawnymi.

Wyrok zamyka jedną z najgłośniejszych spraw sądowych z udziałem rapera w ostatnich miesiącach, choć sam artysta nie skomentował jeszcze publicznie decyzji sądu.