Offset groził, że przestrzeli kolano nowemu partnerowi Cardi B?

Offset ponownie znalazł się w centrum medialnego zamieszania, tym razem w kontekście swojej byłej żony, raperki Cardi B, oraz jej partnera i ojca jej dziecka, Stefona Diggsa. Od czasu rozstania z Cardi B, Offset wielokrotnie miał kierować wobec niej groźby, a teraz, gdy Cardi B związała się ze zawodnikiem New England Patriots i urodziła mu syna, raper znów pojawia się w kontrowersjach.

Wideo od Celiny Powell

Na nagraniu opublikowanym przez influencerkę Celina Powell, rzekomo słychać Offseta, który kieruje groźby w stronę byłego zawodnika Maryland Terrapins. Powell, znana z tworzenia kontrowersyjnych historii i rzekomych romansów celebrytów, opublikowała także wideo, na którym Offset miał leżeć w jej łóżku. Nie wiadomo jednak, kiedy nagranie powstało ani czy rzeczywiście jest na nim Offset.

Treść groźby

Podczas odcinka swojego podcastu 2 Girls From Mars wraz z Milian Milliee, Powell opisała nagranie wideo. Na ekranie telefonu widać częściowo zasłoniętą twarz osoby, która rzekomo jest Offsetem, mówiącej:

„Jeśli go dorwę, a mogę go dorwać, stanie się coś złego.”

Na pytanie, czy „Set” mógłby napaść na swoją rzekomą ofiarę, raper miał odpowiedzieć:

„Mogę go pobić, rozebrać, postrzelić w kolano, wszystko możliwe.”

Powell podawała także więcej rzekomych szczegółów, choć Cardi B wcześniej zdementowała pogłoski o rzekomej bójce w klubie między Offsetem a Diggsem.

Trzeba podchodzić do doniesień ostrożnie

Choć opisywana sytuacja może wydawać się prawdopodobna, Celina Powell ma na koncie wiele fałszywych historii. Kilka lat temu twierdziła między innymi, że Offset jest ojcem jej dziecka i że miał zaoferować jej 50 tys. dolarów w związku z aborcją – co okazało się kłamstwem.

Obecnie Powell twierdzi, że Offset nadal jest jej coś winien (15 tys. dolarów) i wykorzystuje wątek Stefona Diggsa i Cardi B, by zdobyć oglądalność w sieci.

Celina Powell shares FaceTime video of Migos Offset threatening to beat, strip and shoot Cardi B’s boyfriend Stefon Diggs in the knee pic.twitter.com/uZDLcMHSCv — Kollege Kidd (@KollegeKidd) January 10, 2026