CGM

Offset groził, że przestrzeli kolano nowemu partnerowi Cardi B?

W sieci pojawiło się tajemnicze nagranie

2026.01.11

opublikował:

Offset groził, że przestrzeli kolano nowemu partnerowi Cardi B?

Offset ponownie znalazł się w centrum medialnego zamieszania, tym razem w kontekście swojej byłej żony, raperki Cardi B, oraz jej partnera i ojca jej dziecka, Stefona Diggsa. Od czasu rozstania z Cardi B, Offset wielokrotnie miał kierować wobec niej groźby, a teraz, gdy Cardi B związała się ze zawodnikiem New England Patriots i urodziła mu syna, raper znów pojawia się w kontrowersjach.

Wideo od Celiny Powell

Na nagraniu opublikowanym przez influencerkę Celina Powell, rzekomo słychać Offseta, który kieruje groźby w stronę byłego zawodnika Maryland Terrapins. Powell, znana z tworzenia kontrowersyjnych historii i rzekomych romansów celebrytów, opublikowała także wideo, na którym Offset miał leżeć w jej łóżku. Nie wiadomo jednak, kiedy nagranie powstało ani czy rzeczywiście jest na nim Offset.

Treść groźby

Podczas odcinka swojego podcastu 2 Girls From Mars wraz z Milian Milliee, Powell opisała nagranie wideo. Na ekranie telefonu widać częściowo zasłoniętą twarz osoby, która rzekomo jest Offsetem, mówiącej:

„Jeśli go dorwę, a mogę go dorwać, stanie się coś złego.”

Na pytanie, czy „Set” mógłby napaść na swoją rzekomą ofiarę, raper miał odpowiedzieć:

„Mogę go pobić, rozebrać, postrzelić w kolano, wszystko możliwe.”

Powell podawała także więcej rzekomych szczegółów, choć Cardi B wcześniej zdementowała pogłoski o rzekomej bójce w klubie między Offsetem a Diggsem.

Trzeba podchodzić do doniesień ostrożnie

Choć opisywana sytuacja może wydawać się prawdopodobna, Celina Powell ma na koncie wiele fałszywych historii. Kilka lat temu twierdziła między innymi, że Offset jest ojcem jej dziecka i że miał zaoferować jej 50 tys. dolarów w związku z aborcją – co okazało się kłamstwem.

Obecnie Powell twierdzi, że Offset nadal jest jej coś winien (15 tys. dolarów) i wykorzystuje wątek Stefona Diggsa i Cardi B, by zdobyć oglądalność w sieci.

Tagi


Popularne newsy

Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”
NEWS

Malik Montana: „Multimilioner, ale mental pozostał ten sam”

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”
NEWS

Bonus RPK dissuje Grande Connection: „Pierd*lić lamusa, frajera, youtubera, który zaczepia Bonusa”

Mes: „Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby uznać alkohol za swojego największego wroga. Chcę się jeszcze kiedyś napić”
NEWS

Mes: „Nie dojrzałem jeszcze do tego, żeby uznać alkohol za swojego największego wroga. Chcę się jeszcze kiedyś napić”

Bedoes: „Wsiadam sobie do zajebi*tej fury, a gość dzięki któremu ją mam, idzie na nockę na Orlen”
NEWS

Bedoes: „Wsiadam sobie do zajebi*tej fury, a gość dzięki któremu ją mam, idzie na nockę na Orlen”

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów
NEWS

Quebonafide pojawił się na studniówce w Suwałkach. Raper zaskoczył maturzystów

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie
NEWS

Bedoes 2115 z nowymi tatuażami. Na wakacjach w LA raper wytatuował sobie konia na głowie

Britney Spears: „Nigdy więcej nie wystąpię w USA”
NEWS

Britney Spears: „Nigdy więcej nie wystąpię w USA”

Polecane

CGM
Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Popek Monster wraca do MMA. Wiemy z kim zawalczy raper w PRIME 16

Popek Monster wraca do oktagonu

36 minut temu

CGM
Salt-N-Pepa przegrywa sprawę sądową z Universal Music Group

Salt-N-Pepa przegrywa sprawę sądową z Universal Music Group

Sprawa została wniesiona w maju 2025 roku

2 godziny temu

CGM
Richard Ashcroft stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Richard Ashcroft stracił prawo jazdy na sześć miesięcy

Muzyk przekroczył dozwoloną prędkość

2 godziny temu

CGM
Iman, wdowa po Davidzie Bowiem, pokazała tatuaż z okazji 10. rocznicy śmierci artysty

Iman, wdowa po Davidzie Bowiem, pokazała tatuaż z okazji 10. rocznicy ...

Wspomnienia i hołdy dla Bowiego

2 godziny temu

NEWS
Nie żyje Bob Weir. Współzałożyciel Grateful Dead zmarł w wieku 78 lat

Nie żyje Bob Weir. Współzałożyciel Grateful Dead zmarł w wieku 78 lat

Ikona amerykańskiej sceny rockowej odeszła po długiej walce z chorobą

2 godziny temu

CGM
Ariana Grande żartuje, że „potrzebowałaby dodatkowego mózgu”, by nagrać nową muzykę

Ariana Grande żartuje, że „potrzebowałaby dodatkowego mózgu”, by nagra ...

Gwiazda dała do zrozumienia, że fani nie powinni w najbliższym czasie spodziewać się nowego albumu

3 godziny temu