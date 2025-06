Niektórzy stracili już nadzieję, ale spokojnie – Cardi B nie zawodzi

fot. mat. pras.

Wygląda na to, że oczekiwanie na nowy album Cardi B powoli dobiega końca. Po ponad siedmiu latach od premiery świetnie przyjętego „Invasion Of Privacy” (płyta roku wg „Rolling Stone’a”) raperka wreszcie oficjalnie zapowiedziała drugi krążek. „I Am The Drama?” trafi na rynek 19 września, ale już dziś można zamówić płytę w przedsprzedaży na oficjalnej stronie gwiazdy.

Od pierwszych deklaracji minęło kilka ładnych lat. W tym czasie rzadko, bo rzadko, ale pojawiały się single oraz kolejne obietnice, że już, że w przyszłym roku, a potem, że na razie jednak nie. Raperka raz wyjaśniała, że jest pochłonięta macierzyństwem, innym razem przyznawała, że nie jest zadowolona ze stworzonego dotychczas materiału i nie chce go wydawać. Teraz jednak wszystko jest już na dobrej drodze. W miniony piątek usłyszeliśmy singiel „Outside”, teraz raperka pokazała okładkę albumu, ujawniła tytuł i odpaliła przedsprzedaż. Wniosek? „I Am The Drama?” jest gotowe i czeka na to, by we wrześniu trafić do fanów.

Cardi B w Polsce?

Pozostaje pytanie, czy koncertowa promocja albumu zahaczy o Polskę. Jeśli tak, to czy raperka przyjedzie w przyszłym roku na solowy koncert, czy też zobaczymy ją na jednym z plenerowych festiwali?

