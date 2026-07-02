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Nie żyje wokalista Village People. Victor Willis miał 74 lata

Victor Willis był głosem największych przebojów Village People

2026.07.02

opublikował:

Victor Davis 2026 ig

Victor Willis, legendarny wokalista i współzałożyciel zespołu Village People, zmarł w wieku 74 lat. Informację o śmierci artysty przekazali członkowie grupy za pośrednictwem oficjalnych mediów społecznościowych. Muzyk odszedł po krótkiej, ale ciężkiej chorobie.

Village People potwierdzili śmierć Victora Willisa

Zespół poinformował, że Victor Willis zmarł 30 czerwca 2026 roku. W opublikowanym oświadczeniu członkowie Village People napisali, że są głęboko zasmuceni odejściem swojego lidera i poprosili o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.

Osobne pożegnanie opublikowała również żona artysty, Karen Huff Willis, która określiła śmierć męża jako ogromną stratę.

Victor Willis był głosem największych przebojów Village People

Victor Willis dołączył do Village People w 1977 roku i szybko stał się charakterystycznym głosem formacji. W czasie swojej kariery wcielał się na scenie m.in. w policjanta oraz oficera marynarki wojennej.

Był także współautorem największych przebojów zespołu, takich jak:

  • Y.M.C.A.,
  • Go West,
  • Macho Man,
  • In The Navy.

To właśnie te utwory uczyniły Village People jednym z najważniejszych zespołów ery disco.

Walka o prawa autorskie zakończyła się sukcesem

Po odejściu z grupy w 1980 roku Victor Willis przez wiele lat prowadził spory sądowe dotyczące praw autorskich do napisanych przez siebie utworów.

W 2012 roku wygrał przełomową sprawę, odzyskując część praw do katalogu Village People. Kilka lat później uzyskał 50 procent praw autorskich do wielu największych hitów zespołu, w tym kultowego Y.M.C.A.

Do Village People powrócił w 2017 roku jako główny wokalista.

Kontrowersje wokół utworu „Y.M.C.A.”

W ostatnich latach nazwisko Victora Willisa wielokrotnie pojawiało się w mediach za sprawą wykorzystywania utworu „Y.M.C.A.” podczas kampanii wyborczych Donalda Trumpa.

Początkowo artysta sprzeciwiał się używaniu piosenki przez polityka, jednak później zmienił stanowisko. Przyznał, że popularność utworu znacząco wzrosła, co przełożyło się również na sukces komercyjny i wysokie wpływy z praw autorskich.

Świat muzyki żegna legendę disco

Śmierć Victora Willisa to ogromna strata dla fanów muzyki disco na całym świecie. Jego twórczość z Village People na trwałe wpisała się do historii muzyki rozrywkowej, a takie przeboje jak „Y.M.C.A.” czy „Macho Man” pozostają jednymi z najbardziej rozpoznawalnych utworów lat 70.

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