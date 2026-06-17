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Nicki Minaj żałuje swoich dawnych tekstów. Raperka zaskoczyła szczerym wyznaniem

Raperka o największych błędach swojej kariery

2026.06.17

opublikował:

Nicki Minaj

fot. mat. pras.

Nicki Minaj zaskoczyła fanów podczas występu w podcaście „The Bryce Crawford Podcast”. Jedna z najpopularniejszych raperek na świecie przyznała, że z perspektywy czasu żałuje części tekstów, które nagrywała na początku swojej kariery.

Artystka otwarcie opowiedziała o zmianach, jakie zaszły w jej życiu, oraz o nowym spojrzeniu na muzykę i wpływ, jaki może ona wywierać na słuchaczy. Jej słowa wywołały ogromną dyskusję w mediach społecznościowych i podzieliły fanów.

Nicki Minaj przechodzi duchową przemianę

W ostatnich miesiącach Nicki Minaj coraz częściej porusza tematy związane z duchowością, religią i wartościami życiowymi. W rozmowie przyznała, że obecnie inaczej ocenia przekaz wielu swoich dawnych utworów.

Zdaniem raperki część tekstów promowała materializm, przesadny kult bogactwa oraz nadmierną seksualizację, co – jak uważa dziś – mogło mieć negatywny wpływ na młodych odbiorców.

Gwiazda podkreśliła, że gdyby mogła cofnąć czas, zmieniłaby niektóre fragmenty swoich piosenek i przekazała słuchaczom inne wartości.

Kontrowersyjne słowa o muzyce rap

Najwięcej emocji wzbudziły jednak wypowiedzi Nicki Minaj dotyczące współczesnego rapu. Artystka stwierdziła, że wiele utworów nie prowadzi ludzi w stronę wartości duchowych i często promuje zachowania, które nie sprzyjają rozwojowi młodych osób.

Jej zdaniem muzyka może mieć ogromny wpływ na sposób myślenia odbiorców, dlatego twórcy powinni być świadomi odpowiedzialności związanej z publikowaniem swoich treści.

Wypowiedzi te natychmiast wywołały debatę na temat granic artystycznej ekspresji i wpływu muzyki na społeczeństwo.

Polityczne i światopoglądowe zmiany Nicki Minaj

Od pewnego czasu media coraz częściej zwracają uwagę na zmianę poglądów artystki. Jej publiczne wypowiedzi dotyczące polityki, religii i kwestii społecznych regularnie wywołują dyskusje wśród fanów oraz komentatorów kultury.

Dla wielu obserwatorów obecna Nicki Minaj różni się od wizerunku, który budowała jeszcze dekadę temu. Raperka coraz częściej podkreśla znaczenie wiary, odpowiedzialności i wartości rodzinnych, co znajduje odzwierciedlenie również w jej najnowszych wypowiedziach.

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