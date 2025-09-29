Szukaj
Ne-Yo zrzucił fana ze sceny. Artysta nie będzie tolerował intruzów

Tak kończą ci, którzy próbują zakłócić koncerty Ne-Yo.

2025.09.29

opublikował:

Ne-Yo zrzucił fana ze sceny. Artysta nie będzie tolerował intruzów

Ne-Yo od dłuższego czasu funkcjonuje w przestrzeni publicznej głównie dzięki poliamorycznemu związkowi z czterema partnerkami. Pamiętajmy jednak, że wokalista nadal wydaje płyty (ostatnia wyszła w 2022 r.), a także gra koncerty. Podczas sobotniego występu w Tokio artysta starł się z fanem, który wtargnął na scenę. Za każdym razem podkreślamy, by tego nie robić, ponieważ jest to zakłócanie przestrzeni artystów i może skończyć się różnie.

Ne-Yo nie patyczkuje się z krnąbrnym fanem

Jak na podobne zachowania reagują artyści? Jedni wzywają ochronę, inni próbują negocjować z nieproszonymi gośćmi, jeszcze inni godzą się na występ intruzem, nie chcąc łamać mu serca. Ale nie Ne-Yo. Wokalista jeśli już, to był gotów złamać kręgosłup fanowi, którzy jakby nigdy nic wszedł na scenę podczas jego występu. Artysta nie patyczkował się, chwycił delikwenta za kark i zrzucił go ze sceny. Podejrzewamy, że po takim ruchu słuchacz nie będzie się już garnął do wkraczania na scenę.

