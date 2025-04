Natalia Szroeder i Igor Herbut razem w poruszającej wersji utworu „REM”

Foto: D. Szewczuk

Natalia Szroeder zaprasza nas w intymną podróż po zakamarkach snu i pamięci w nowej wersji tytułowego utworu ze swojego albumu „REM”, do którego dołącza wyjątkowy gość – Igor Herbut. Ich wspólne wykonanie to nie tylko muzyczna współpraca – to spotkanie dwóch dusz, które przemówiły jednym głosem.

Natalia Szroeder i Igor Herbut wspólnie wykonali utwór „REM”, który kończy nominowany do Fryderyka 2025 album i symbolicznie zamyka jeden z ważniejszych etapów w twórczości artystki.