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Morrissey sprzedaje kultowe gadżety The Smiths ze swoim nazwiskiem. Fani komentują nowy ruch artysty

Kontrowersyjny muzyk wprowadził do sprzedaży nowe koszulki inspirowane The Smiths

2026.07.01

opublikował:

Morissey 2025 ig

Morrissey przygotował nową kolekcję gadżetów, która od razu wywołała dyskusję wśród fanów. W oficjalnym sklepie internetowym artysty pojawiły się koszulki nawiązujące do kultowych wydawnictw The Smiths, jednak zamiast nazwy zespołu widnieje na nich nazwisko wokalisty.

Nowe projekty bazują na okładkach legendarnych albumów „Meat Is Murder” z 1985 roku oraz „The Queen Is Dead” z 1986 roku. Charakterystyczna oprawa graficzna została zachowana, ale logo zespołu zastąpiono napisem „Morrissey”.

Kultowe zdjęcie również trafiło na nową kolekcję

W sprzedaży znalazła się także koszulka przedstawiająca Salford Lads Club – miejsce, w którym wykonano jedno z najbardziej rozpoznawalnych zdjęć The Smiths. Fotografia autorstwa Stephena Wrighta została wykorzystana we wkładce albumu „The Queen Is Dead” i do dziś pozostaje jednym z symboli historii zespołu.

Ceny nowych koszulek wahają się od 30 do 35 funtów.

Premiera zbiegła się z 40. rocznicą „The Queen Is Dead”

Nowa kolekcja trafiła do sprzedaży niedługo po 40. rocznicy premiery albumu „The Queen Is Dead”, która przypadła 16 czerwca.

W ostatnich miesiącach Morrissey wielokrotnie podkreślał, że to on był pomysłodawcą słynnej sesji zdjęciowej przed Salford Lads Club. W swoich wypowiedziach przekonywał również, że jego wkład w historię The Smiths nie zawsze był odpowiednio doceniany.

Konflikt Morrisseya i Johnny’ego Marra trwa od lat

Premiera nowych gadżetów zbiegła się z kolejnym zaostrzeniem konfliktu pomiędzy Morrisseyem a gitarzystą Johnnym Marrem. Artyści od wielu lat publicznie spierają się o prawa do nazwy zespołu, jego dorobku oraz możliwość reaktywacji The Smiths.

W ostatnich dniach Morrissey ponownie skrytykował byłego kolegę z zespołu, zarzucając mu między innymi przejęcie praw do znaku towarowego grupy oraz podział fanów na zwolenników obu muzyków.

Powrót The Smiths wciąż pozostaje mało prawdopodobny

Choć w przeszłości pojawiały się informacje o propozycjach reaktywacji The Smiths, Johnny Marr konsekwentnie odrzucał możliwość ponownego wspólnego występowania z Morrisseyem. Gitarzysta podkreślał, że mimo atrakcyjnych ofert finansowych nie widzi szans na powrót zespołu.

Tymczasem Morrissey kontynuuje działalność solową i przygotowuje się do zimowej trasy koncertowej promującej najnowszy album „Make-Up Is A Lie”.

 

 

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