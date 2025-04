Metallica wznawia jedno ze swoich najbardziej kontrowersyjnych wydawnictw.

Foto: Brett Murray / metallica.com

Metallica zapowiedziała wydanie definitywnej wersji sześciokrotnie platynowego albumu „Load”. Wydawnictwo ukaże się 13 czerwca nakładem Blackened Records.

Za remaster odpowiada Reuben Cohen z Lurssen Mastering, a nad całością czuwał Greg Fidelman. Na stronie metallica.com można już zamówić limitowany box. Osobom, które zdecydują się na nabyć „Load Remastered Limited Edition Deluxe Box Set”, od razu udostępnione zostaną utwory „Until It Sleeps (Remastered)”, „Until It Sleeps (Herman Melville Mix)”, „F.O.B.D. (Until It Sleeps – Rough Chorus Vocal Idea Mix)” oraz „Until It Sleeps w koncertowej wersji z San Francisco, z 10 czerwca 1996 r.

„The Outlaw Torn” wreszcie z rozszerzonej wersji

„Load Remastered” ukaże się w kilku wersjach – 2LP na 180-gramowych winylach, na CD, kasecie magnetofonowej oraz w formie cyfrowej (w tym z miksem przestrzennym w formacie Atmos). Zamawiając podstawowe wydanie, można już teraz posłuchać „Until It Sleeps (Remastered)”, zaś ci, którzy zdecydują się na wersję Expanded, otrzymają również „F.O.B.D. (Until It Sleeps – Rough Chorus Vocal Idea Mix)”. W wydaniach 2LP, Expanded 3CD oraz wersji Deluxe w streamingu po raz pierwszy znajdzie się pełna wersja utworu „The Outlaw Torn”, który pierwotnie został skrócony z uwagi na ograniczenia produkcyjne.

Imponujące wydanie „Load”

Limitowany box to obszerna kapsuła czasu dokumentująca lata 1995–1997 w historii zespołu. Wydawnictwo jest pełne unikalnych materiałów, w tym niepublikowanych wcześniej demówek, wstępnych miksów, nagrań z koncertów, programów telewizyjnych i radiowych, a także innych ciekawostek. Zestaw będzie zawierał zremasterowaną edycję albumu „Load” na podwójnym winylu 180g, picture disc „Mama Said” oraz „Loadapalooza ‘96” – trzypłytowy (140g) zapis koncertu z 4 sierpnia 1996 z amfiteatru Irvine Meadows w ramach festiwalu Lollapalooza.

Zestaw zawiera 15 płyt CD – od remastera „Load” po szkice, demówki i miksy robocze, utwory ze stron B i inne rarytasy. Do tego dochodzi obszerny materiał koncertowy oraz cztery płyty DVD z materiałami zza kulis, ze studia, zapisami koncertów i występów w mediach, a także z relacją z wizyty zespołu na Polar Beach Party w Tuktoyaktuk w Kanadzie. Całość uzupełniają pamiątki: zestaw 14 kart testu psychologicznego Rorschacha, naszywka z grafiką autostwa Pusheada, plakat z Lollapaloozy, reprodukcja okładki Rolling Stone, komplet pięciu kostek gitarowych/basowych, teksty utworów, dwie laminowane przepustki z trasy koncertowej oraz ekskluzywna 128-stronicowa książka.

„Load” pierwotnie ukazał się 4 czerwca 1996 r. i był drugim albumem Metalliki, który zadebiutował na 1. miejscu listy Billboard 200, utrzymując się na szczycie przez cztery kolejne tygodnie. Sesje nagraniowe z 1995 r. w The Plant w Sausalito (Kalifornia), które zaowocowały albumami „Load” i późniejszym „Reload” (1997), były kolejnym kamieniem milowym dla zespołu tworzonego przez Jamesa Hetfielda, Larsa Ulricha, Kirka Hammetta i Jasona Newsteda. W trakcie obecnej trasy M72 World Tour Metallica regularnie sięga po dwa z czterech singli promujących krążek – „Until It Sleeps” i „King Nothing”, rozpalając publiczność na całym świecie.