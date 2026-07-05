Media ujawniają kolejne szczegóły ślubu Taylor Swift. Adam Sandler miał poprowadzić ceremonię

Po doniesieniach o ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce pojawiają się kolejne informacje dotyczące przebiegu uroczystości. Według serwisu TMZ para miała powiedzieć sobie „tak” w nowojorskim Madison Square Garden, a wydarzenie zgromadziło wiele gwiazd muzyki, filmu i sportu. Sami zainteresowani nadal nie potwierdzili tych doniesień.

Adam Sandler miał poprowadzić ceremonię

Ceremonię poprowadził Adam Sandler, który miał również przygotować specjalną piosenkę dla nowożeńców. Według źródeł serwisu utwór był jednocześnie zabawny i wzruszający, a jego tekst opowiadał o historii miłości Taylor Swift i Travisa Kelce.

Podczas ceremonii wokalistka miała przejść do ołtarza przy smyczkowej aranżacji jednego ze swoich największych przebojów. Z kolei córki Jasona i Kylie Kelce miały pełnić rolę dziewczynek sypiących kwiaty.

Bajkowe wesele w Madison Square Garden

Po zakończeniu ceremonii goście mieli przenieść się na przyjęcie zorganizowane na głównej płycie Madison Square Garden. Według relacji świadków wystrój inspirowany był światem „Alicji w Krainie Czarów” oraz „Czarnoksiężnika z Krainy Oz”.

Na miejscu przygotowano m.in. efektowną szklarnię, ogród oraz liczne atrakcje w stylu lunaparku. Catering miał zapewnić ekskluzywny nowojorski klub Zero Bond, który od lat jest jednym z ulubionych miejsc Taylor Swift.

Luksusowe prezenty dla gości

TMZ ujawnił również kolejne szczegóły dotyczące wesela. Wejście do Madison Square Garden miało prowadzić przez różowy dywan, a wnętrza ozdobiono jasnoróżowymi i białymi dekoracjami.

Każdy z zaproszonych gości miał otrzymać elegancką koronkową chusteczkę z wyhaftowanym cytatem „So it’s gonna be forever” z piosenki „Blank Space” oraz monogramem „TT”, symbolizującym inicjały nowożeńców. Ten sam znak miał pojawić się również na pudełkach z prezentami wręczonymi uczestnikom uroczystości.

Gwiazdy pojawiły się na ślubie Taylor Swift i Travisa Kelce

Według TMZ na liście gości znalazły się największe nazwiska światowego show-biznesu. Wśród zaproszonych mieli pojawić się m.in. Jennifer Lopez, Tom Cruise, Paul McCartney, Tim McGraw, Faith Hill, Gwen Stefani, Blake Shelton, Reese Witherspoon, Stevie Nicks oraz siostry z zespołu HAIM.

Źródła serwisu twierdzą również, że część artystów mogła przygotowywać specjalne muzyczne niespodzianki dla młodej pary.

Własne przysięgi i wiele wzruszeń

Według prowadzących program „Good Morning America” Taylor Swift i Travis Kelce mieli własnoręcznie napisać przysięgi małżeńskie w niewielkich notesach. Z kolei ciotka wokalistki miała zdradzić mediom, że podczas uroczystości nie brakowało emocji.

– Płakali, śmiali się, tańczyli, przytulali i całowali przez cały wieczór – miała przekazać.

Na ten moment ani Taylor Swift, ani Travis Kelce nie odnieśli się oficjalnie do informacji opublikowanych przez TMZ, dlatego wszystkie opisane szczegóły należy traktować jako medialne doniesienia.