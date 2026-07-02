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Mata ruszył z preorderem nowych płyt. Za komplet siedmiu krążków trzeba zapłacić 250 złotych

Kolekcjonerski box dla fanów Maty

2026.07.02

opublikował:

Mata 2026 IG

Mata uruchomił długo wyczekiwany preorder fizycznych wydań swojego najnowszego projektu. Fani rapera mogą zamówić specjalny box zawierający aż siedem płyt CD, jednak nie wszystkie albumy będą dostępne w sprzedaży osobno. To oferta skierowana przede wszystkim do kolekcjonerów i największych sympatyków artysty.

Preorder nowych płyt Maty już wystartował

Na oficjalnej stronie 33mata.pl pojawiła się oferta preorderowa obejmująca najnowsze wydawnictwa Maty. Oprócz nowego merchu z majowych koncertów do sprzedaży trafił wyjątkowy zestaw siedmiu płyt, który wzbudził duże zainteresowanie wśród fanów.

Co znajduje się w boxie Maty?

W skład kolekcjonerskiego zestawu wchodzą następujące albumy:

  • 2037: LONDYN CD,
  • 2038: WARSZAWA CD,
  • 2039: ZŁOTE PIASKI CD,
  • #MATA2040 (wydanie 3CD),
  • 2040: SŁAWA CD.

Łącznie zestaw zawiera siedem płyt CD, które tworzą kompletną kolekcję najnowszego projektu rapera.

Ile kosztują nowe płyty Maty?

Cena pełnego boxu wynosi 250 zł. Dla osób, które nie planują zakupu całego zestawu, przygotowano jedynie dwie opcje zakupu pojedynczych wydawnictw.

Album #MATA2040 w wersji 3CD kosztuje 100 zł, natomiast 2039: ZŁOTE PIASKI wyceniono na 50 zł. Pozostałe albumy są dostępne wyłącznie jako część kolekcjonerskiego boxu.

Kiedy ruszy wysyłka preorderów?

Z informacji zamieszczonych w oficjalnym sklepie wynika, że realizacja wszystkich zamówień preorderowych rozpocznie się w sierpniu 2026 roku. Oznacza to, że fani będą musieli jeszcze chwilę poczekać na fizyczne wydania nowych albumów.

Kolekcjonerski box dla fanów Maty

Nowa forma sprzedaży sprawia, że część płyt można zdobyć wyłącznie poprzez zakup całego zestawu. To rozwiązanie skierowane do kolekcjonerów oraz osób, które chcą posiadać kompletną dyskografię najnowszego projektu Maty w fizycznym wydaniu.

 

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