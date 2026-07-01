Maryla Rodowicz spotkała Roberta Lewandowskiego. Tak podsumowała piłkarza po transferze do Chicago

Foto: @mary_la_la

Maryla Rodowicz zaskoczyła fanów, publikując zdjęcie z Robertem Lewandowskim. Do spotkania doszło przed studiem nagraniowym, gdzie artystka natknęła się na piłkarza w wyjątkowym momencie jego kariery.

Jak relacjonowała piosenkarka, rozmowa dotyczyła m.in. nowego etapu życia sportowca w Stanach Zjednoczonych.

Robert Lewandowski po transferze do Chicago Fire

Według medialnych doniesień, Robert Lewandowski zakończył etap gry w Europie i dołączył do amerykańskiego klubu Chicago Fire, gdzie ma kontynuować karierę w Major League Soccer.

Transfer polskiego napastnika odbił się szerokim echem w mediach sportowych i rozrywkowych, a jego nowe życie w Chicago wzbudza duże zainteresowanie kibiców.

Maryla Rodowicz o Lewandowskim: „Mój ulubiony napastnik”

Po spotkaniu artystka opublikowała wspólne zdjęcie i zdradziła, o czym rozmawiała z piłkarzem. W krótkim wpisie nie kryła sympatii do kapitana reprezentacji Polski.

„Takie miłe spotkanie i rozmowa o życiu w Chicago. Mój ulubiony napastnik”

— napisała Maryla Rodowicz na Instagramie.

Media żyją transferem Lewandowskiego

Informacja o przejściu Lewandowskiego do Chicago Fire wywołała ogromne poruszenie w mediach sportowych. Doniesienia na temat transferu pojawiły się najpierw w zagranicznych serwisach, a następnie zostały szeroko komentowane w Polsce.

Amerykański klub potwierdził podpisanie kontraktu, podkreślając status Polaka jako jednej z największych gwiazd światowego futbolu.

Nowy rozdział kariery Roberta Lewandowskiego

Przenosiny do MLS mają być dla Lewandowskiego początkiem nowego etapu kariery, a jego obecność w Chicago Fire ma zwiększyć zainteresowanie ligą w USA.

Spotkanie z Marylą Rodowicz stało się jednym z bardziej zaskakujących momentów związanych z ogłoszeniem transferu.