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Madonna siedziała w loży Donalda Trumpa podczas finału mundialu? Jej zespół dementuje plotki

Fani pomylili tajemniczą kobietę z gwiazdą popu

2026.07.22

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Madonna 2026 okok

Podczas finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej uwaga kibiców nie skupiła się wyłącznie na wydarzeniach sportowych. Duże zainteresowanie wzbudziła również loża VIP na stadionie MetLife Stadium w New Jersey, gdzie przebywali m.in. prezydent USA Donald Trump, pierwsza dama Melania Trump oraz prezydent FIFA Gianni Infantino.

W pewnym momencie transmisja pokazała osoby znajdujące się za ochronną szybą w prezydenckiej loży. W mediach społecznościowych szybko pojawiły się spekulacje, że jedną z kobiet siedzących za Melanią Trump może być Madonna.

Fani pomylili tajemniczą kobietę z Madonną

Internauci zwrócili uwagę na blond włosy i duże okulary kobiety widocznej w loży. Część użytkowników zaczęła sugerować, że to właśnie Madonna, co wywołało dodatkowe komentarze, ponieważ artystka od lat otwarcie krytykuje Donalda Trumpa.

Przypuszczenia szybko zaczęły krążyć w sieci, jednak przedstawicielka wokalistki stanowczo zaprzeczyła tym doniesieniom. W rozmowie z magazynem „Rolling Stone” potwierdziła, że Madonna nie znajdowała się w loży prezydenta USA podczas finału mundialu.

Madonna wystąpiła podczas historycznego Halftime Show

Madonna była jednak obecna na stadionie z innego powodu — jako jedna z gwiazd pierwszego w historii FIFA World Cup Halftime Show. Wokalistka otworzyła widowisko swoim przebojem „Music” z 2000 roku, któremu towarzyszył występ tancerzy oraz gościnne pojawienie się brazylijskich legend futbolu, Ronaldinho i Ronaldo.

Całe show trwało około 11 minut i zgromadziło wiele światowych gwiazd. Na scenie pojawili się także m.in. BTS z utworem „Dynamite”, Jason Sudeikis jako Ted Lasso, Justin Bieber oraz Shakira i Burna Boy.

Finał zakończył występ zespołu Coldplay, który wykonał nowy utwór „We Dance” razem z dziećmi z chóru PS22 Chorus.

Madonna i Donald Trump od lat mają napięte relacje

Spekulacje dotyczące obecności Madonny w loży Trumpa wzbudziły szczególne emocje ze względu na historię ich publicznych wypowiedzi. Piosenkarka wielokrotnie krytykowała politykę Trumpa i jego działania jako prezydenta USA.

Ostatecznie okazało się jednak, że viralowe nagranie z MetLife Stadium było jedynie efektem błędnej identyfikacji osoby widocznej w telewizyjnej transmisji.

Finał mundialu zakończył się zwycięstwem Hiszpanii

Sportowo spotkanie Hiszpanii z Argentyną zakończyło się triumfem Hiszpanów 1:0 po dogrywce. Reprezentacja Hiszpanii zdobyła drugi w historii tytuł mistrzów świata, po wcześniejszym zwycięstwie w 2010 roku.

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