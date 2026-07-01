Madonna krytykuje sztuczną inteligencję. „AI jest przeciwieństwem tworzenia sztuki”

Foto: Rafael Pavarotti

Madonna ponownie zabrała głos w sprawie współczesnej branży muzycznej i rosnącej roli technologii. W wywiadzie dla Vogue Italia artystka stwierdziła, że treści tworzone przez sztuczną inteligencję są „przeciwieństwem tworzenia sztuki”.

Według ikony popu, współczesna twórczość coraz częściej opiera się na statystykach, liczbach i algorytmach, co jej zdaniem ogranicza artystyczną wolność.

Madonna o algorytmach i presji popularności

W rozmowie artystka zwróciła uwagę, że obecnie wielu twórców myśli przede wszystkim o wynikach w streamingu oraz liczbie obserwujących.

„Dla mnie sztuka zaczynała się wtedy, gdy nie myślało się o listach przebojów i liczbach. Algorytmy i sztuczna inteligencja są przeciwieństwem podejmowania ryzyka, a to właśnie ono jest istotą sztuki” – podkreśliła Madonna.

Wokalistka zaznaczyła również, że inspirację czerpie z życia prywatnego, natury oraz relacji z rodziną i zwierzętami.

Powrót do „Confessions II”

Madonna promuje obecnie swój nowy projekt muzyczny „Confessions II”, będący kontynuacją kultowego albumu „Confessions on a Dance Floor” z 2005 roku.

Nowy materiał ma ponownie eksplorować brzmienia taneczne, które od lat stanowią ważny element jej twórczości.

Madonna o znaczeniu tańca i muzyki

Artystka podkreśliła również, że taniec i muzyka mają dla niej wymiar społeczny i emocjonalny. Według niej parkiet taneczny jest przestrzenią wolności, pozwalającą ludziom na wyrażanie emocji i budowanie wspólnoty.

Madonna zaznaczyła, że taniec odegrał kluczową rolę w jej życiu, pomagając jej uciec od codzienności i rozpocząć karierę w Nowym Jorku.

Premiera „Confessions II”

Album „Confessions II”, zawierający m.in. utwory „Bring Your Love” i „Love Sensation”, ma ukazać się 3 lipca 2026 roku.