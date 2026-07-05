Lionel Richie wrócił na scenę po problemach zdrowotnych. „Czuję się dobrze”

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Lionel Richie ponownie koncertuje po niepokojącym incydencie zdrowotnym, do którego doszło pod koniec czerwca. Legendarny wokalista uspokoił fanów, publikując pierwsze oświadczenie od czasu hospitalizacji i zapewnił, że jego stan zdrowia jest już znacznie lepszy.

Lionel Richie zabrał głos po hospitalizacji

Artysta opublikował na Instagramie zdjęcia z koncertów w Pittsburghu i Detroit, dziękując fanom za liczne wiadomości wsparcia.

– Mam się dobrze. Dziękuję za całą miłość i wsparcie – przekazał Lionel Richie.

Przy okazji potwierdził, że zgodnie z planem wybiera się do Toronto, gdzie odbędzie się kolejny koncert w ramach jego trasy.

Problemy zdrowotne przerwały koncert

Do niepokojącej sytuacji doszło 24 czerwca podczas występu w Grand Casino Arena w St. Paul w stanie Minnesota. W trakcie koncertu Lionel Richie poinformował publiczność, że czuje się „oszołomiony” i „dziwnie”, po czym zdecydowano o przerwaniu wydarzenia.

Muzyk został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze udzielili mu pomocy i zalecili odpoczynek.

Przełożone koncerty i szybki powrót

W związku z zaleceniami lekarzy Lionel Richie był zmuszony przełożyć koncerty zaplanowane w Chicago oraz Columbus w stanie Ohio.

Kilka dni później wrócił jednak na scenę, występując przed publicznością w Pittsburghu. Wszystko wskazuje na to, że artysta czuje się na tyle dobrze, by kontynuować trasę koncertową zgodnie z harmonogramem.

Fani z ulgą przyjęli wiadomość o poprawie jego stanu zdrowia, a sam wokalista dał jasno do zrozumienia, że nie zamierza zwalniać tempa.