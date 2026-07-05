Lil Wayne znów rozwścieczył fanów. Spóźnił się dwie godziny na koncert

Lil Wayne ponownie znalazł się pod ostrzałem fanów. Zaledwie kilka dni po odwołaniu koncertu w stanie Maine raper wywołał kolejne kontrowersje, tym razem przez kilkugodzinne spóźnienie na występ w New Hampshire.

Lil Wayne pojawił się na scenie z dwugodzinnym opóźnieniem

Koncert odbył się w BankNH Pavilion w miejscowości Gilford. Według uczestników wydarzenia występ miał rozpocząć się około godziny 21:00 czasu lokalnego, jednak Lil Wayne nie pojawił się na scenie ani o wyznaczonej porze, ani godzinę później.

Fani twierdzą, że artysta wyszedł do publiczności dopiero około 23:00, a cały koncert trwał zaledwie godzinę. Po zakończeniu występu raper opuścił scenę, co wywołało falę krytycznych komentarzy w mediach społecznościowych.

W mediach społecznościowych podziękował fanom

Mimo niezadowolenia uczestników koncertu Lil Wayne opublikował po wydarzeniu wpis, w którym podziękował fanom z New Hampshire za obecność i wsparcie.

Na końcu wiadomości poinformował również, że rusza w dalszą trasę i zmierza do Iowy, gdzie zaplanowany jest jego kolejny koncert.

Kolejne problemy podczas trasy koncertowej

To już drugi incydent z udziałem rapera w ciągu kilku dni. Wcześniej Lil Wayne w ogóle nie pojawił się na koncercie w stanie Maine, pozostawiając publiczność bez występu.

Po tamtej sytuacji artysta opublikował przeprosiny, jednak nie wyjaśnił powodów swojej nieobecności. Również tym razem nie odniósł się do przyczyn wielogodzinnego opóźnienia, przez co wśród fanów pojawiły się kolejne pytania dotyczące organizacji jego trasy koncertowej.