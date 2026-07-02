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Lewicowy radny z Konina zatańczył z Zarą Larsson na scenie Open’era 

Zara Larsson namalowała sprayem symboliczne słońce na koszulce, którą podarowała swojemu fanowi

2026.07.02

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_Zara Larsson Opener 010726 foto @piotr_tarasewicz @cgm

Podczas koncertu Zary Larsson na Open’er Festival 2026 doszło do wyjątkowej sytuacji, która szybko stała się viralem w mediach społecznościowych. Szwedzka wokalistka zaprosiła jednego z fanów na scenę, gdzie wspólnie zatańczyli przed tysiącami uczestników festiwalu. Jak się później okazało, młody mężczyzna to Piotr Czerniejewski, radny z Konina.

Niezapomniany moment podczas koncertu Zary Larsson

Pierwszy dzień Open’er Festival 2026 dostarczył publiczności wielu muzycznych emocji. Jednym z najbardziej komentowanych momentów koncertu Zary Larsson było zaproszenie fana na scenę. Mężczyzna bez problemu odnalazł się w przygotowanej choreografii, a także swobodnie rozmawiał z artystką po angielsku.

Na zakończenie wspólnego występu Zara Larsson namalowała sprayem symboliczne słońce na koszulce, którą podarowała swojemu fanowi. Publiczność nagrodziła ich występ gromkimi brawami.

Kim jest fan, którego Zara Larsson zaprosiła na scenę?

Nagranie z koncertu błyskawicznie obiegło internet. Wkrótce wyszło na jaw, że uczestnik wydarzenia nie jest osobą anonimową. To Piotr Czerniejewski, 25-letni radny związany z Lewicą, reprezentujący Konin.

Informację potwierdziły media społecznościowe Lewicy, publikując wpis z gratulacjami dla swojego radnego. Wpis szybko zyskał dużą popularność wśród internautów.

Piotr Czerniejewski zabrał głos po występie

Sam zainteresowany opublikował w mediach społecznościowych krótkie nagranie, w którym podziękował za liczne pozytywne komentarze. Podkreślił, że cieszy się z zainteresowania, ale liczy również na to, że dzięki tej sytuacji więcej osób dowie się o jego działalności społecznej i samorządowej.

W swoim wpisie zachęcił, aby wykorzystać popularność tego wydarzenia w pozytywny sposób, mówiąc: „Zróbmy z tego momentu coś fajnego”.

Wideo z Open’er Festival podbija internet

Nagranie z udziałem Zary Larsson i Piotra Czerniejewskiego cieszy się dużym zainteresowaniem w serwisach społecznościowych. Internauci chwalą zarówno spontaniczność artystki, jak i pewność siebie młodego radnego, który doskonale odnalazł się na scenie jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce.

@oksinciuk Zara Larsson zaprosiła na scenę w Gdyni fana! Narysowała dla niego na koszulce słońce, a następnie zaśpiewali oraz zatańczyli razem do „Lush Life”! 👌🏻 Zazdrościmy Piotrek!!! 😭✨ #zaralarsson #fannascenie #lushlife #opener #gdynia ♬ oryginalny dźwięk – oksinciuk | content muzyczny

 

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