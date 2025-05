„Kneecap to nie historia. Gaza to historia. Ludobójstwo to historia” – Massive Attack wspierają zespół Kneecap, który zwrócił uwagę na zbrodnie Izraela

Zespół Massive Attack zabrał głos w sprawie kontrowersji wokół irlandzkiej grupy Kneecap, która po politycznych wypowiedziach na temat Palestyny na festiwalu Coachella znalazła się w centrum medialnej burzy.

Massive Attack opublikowali stanowcze oświadczenie: „Kneecap to nie historia. Gaza to historia. Ludobójstwo to historia” – podkreślając, że uwaga opinii publicznej powinna skupić się na izraelskich zbrodniach wojennych, a nie na artystach mówiących prawdę.

Kneecap oskarżeni, ale zaprzeczają propagowaniu przemocy

Po występie na Coachelli, Kneecap zostali oskarżeni o wzywanie do przemocy i popieranie organizacji takich jak Hamas czy Hezbollah. Zespół stanowczo zaprzeczył:

„Nie popieramy Hamasu ani Hezbollahu. Potępiamy wszelkie ataki na cywilów.”

Pomimo wyjaśnień, zespół mierzy się z naciskami politycznymi, by usunąć ich z line-upów festiwali takich jak Glastonbury czy TRNSMT.

Massive Attack: „Politycy milczą o ludobójstwie, ale atakują artystów”

W oświadczeniu, Massive Attack oskarżają polityków i media o hipokryzję i celowe odwracanie uwagi:

„Jeśli politycy nie potrafią potępić zabójstwa 15 pracowników humanitarnych w Gazie, jaką wartość mają ich opinie o składach festiwali?”

Zespół, który od 1999 roku bojkotuje występy w Izraelu, wyraził solidarność z Kneecap i wezwał do zakończenia cenzury artystów wypowiadających się w obronie praw człowieka.

Gaza to historia – nie Kneecap

Massive Attack przypominają, że to sytuacja w Gazie powinna być przedmiotem medialnej uwagi:

„To nie zespół Kneecap jest historią. To ludobójstwo, milczenie rządów i cierpienie Palestyńczyków powinno być tematem numer jeden.”

W 2023 roku Massive Attack, Fontaines D.C. i Young Fathers wydali wspólny singiel wspierający działania Lekarzy Bez Granic w Palestynie. Grupa niezmiennie deklaruje, że solidarność z narodem palestyńskim to kwestia moralna, nie polityczna.

Menadżer Kneecap: „To młodzi ludzie przerażają Izrael”

Daniel Lambert, menadżer zespołu, bronił Kneecap w irlandzkiej telewizji:

„Dzieci umierają z głodu, a my od tygodnia rozmawiamy o jednym zespole. To młodzi Amerykanie zareagowali na prawdę – i to przestraszyło izraelskie władze.”

Pomimo kontrowersji, występy Kneecap na Glastonbury, TRNSMT i innych festiwalach na razie pozostają aktualne.