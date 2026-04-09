Kazik Staszewski wraca do feralnego koncertu. Muzyk przyznaje, że wcześniej emenedżer wprowadził badanie alkomatem. „Nie było kontroli przedkoncertowej, więc zacząłem pić przed koncertami”

2026.04.09

Kazik 2019 @piotr_tarasewicz @cgm.pl

Foto: P. Tarasewicz / CGM.PL

Listopadowy koncert Kazik Staszewski w Zielonej Górze do dziś pozostaje jednym z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych momentów w jego karierze. W najnowszym wywiadzie artysta szczerze opowiedział o kulisach wydarzenia, które wywołało ogromną falę krytyki.

Fani nie kryli oburzenia

Występ lidera Kult spotkał się z ostrą reakcją publiczności. W sieci szybko pojawiły się nagrania oraz komentarze rozczarowanych uczestników:

„To nie był koncert! To był pijacki bełkot! Potraktował z buta wszystkich fanów, którzy przyszli na to wydarzenie. Kto go w ogóle wpuścił na scenę…”

Nagrania z wydarzenia błyskawicznie obiegły internet, a na muzyka spadła fala krytyki.

Oficjalne przeprosiny

Po całym zajściu Kazik Staszewski wydał oświadczenie, w którym przyznał się do błędu i przeprosił fanów:

„Chciałbym złożyć szczere przeprosiny za moją wczorajszą niedyspozycję, która uniemożliwiła mi wykonanie występu na odpowiednim poziomie”.

Artysta potwierdził, że przed koncertem spożywał alkohol, co negatywnie wpłynęło na jego formę sceniczną.

Kulisy: ból, stres i brak kontroli

W rozmowie z Bogdan Rymanowski muzyk zdradził więcej szczegółów. Podkreślił, że na co dzień w zespole obowiązują surowe zasady:

„Mieliśmy alkotesty. I za każdym razem się testujemy. Wszyscy muszą. To rozporządzenie menedżera”.

Jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli, gdy zabrakło nadzoru:

„Nie było kontroli przedkoncertowej, więc zacząłem pić przed koncertami”.

„Przesadziłem” – szczere wyznanie

Najbardziej poruszający fragment wywiadu dotyczył samego dnia koncertu. Kazik Staszewski nie ukrywał, że był w bardzo złym stanie:

„Przesadziłem, wyszedłem na scenę w stanie kompletnie nienadającym się na scenę. Poinformowałem, że tak zrobię. Miałem wziąć jednego shota, było ich trochę więcej. To były takie cztery niemałe, w szklance. Tylko myślałem o tym, żeby ten ból załagodzić. Ten ból bardzo mi dokuczał”.

Muzyk przyznał, że zmagał się wówczas z silnym bólem i stresem, co doprowadziło do tej sytuacji.

„To był dramat”

Mimo upływu czasu wspomnienia wciąż są dla niego trudne:

„Koncert się odbył. Miałem świadomość, że to jest dramat. Niestety pamiętam doskonale, że ludzie wychodzili”.

Co dalej z zespołem?

Po całym incydencie Kazik Staszewski zapowiedział ograniczenie liczby koncertów Kult w 2026 roku, podkreślając potrzebę odpoczynku i zadbania o zdrowie.

Popularne newsy

OPENER_2023_PIOTR_TARASEWICZ_KLIMAT_1-6
NEWS

Rapowa gwiazda z Polski dołącza do line-upu Openera

Kinny
NEWS

Kinny Zimmer błyskawicznie odpowiada na diss Okiego

Apolonbia Krol Lyskacz
NEWS

Córka polskiego rapera została drugą najpiękniejszą Polką w Ameryce

OKI_REKLAMACJA47_digicover_3000_3000__
NEWS

OKI wydał EP-kę. Na niej numer z Machine Gun Kellym i diss na Kinny’ego Zimmera. Cztery premierowe utwory w jednym video

Kanye West
NEWS

Rząd zablokował wjazd Kanye Westa do Wielkiej Brytanii. Wireless Festival odwołany 

Kanye West
NEWS

Organizator Wireless Festival: Pepsi początkowo zatwierdziło booking Kanye Westa 

White 2115
NEWS

White 2115 wskazał siebie wymieniając pięciu najlepszych raperów w kraju

Polecane

CGM
Kanye West

Były ochroniarz Kanye Westa domaga się niemal miliona dolarów odszkodo ...

Kolejne problemy prawne rapera

35 sekund temu

CGM
Kinny Zimmer Popkillery 2023 @piotr_tarasewicz. - @cgm.pl

Kinny Zimmer drugi raz dissuje Okiego. Wspomina o jego byłej, twierdzi ...

"Czemu przejmujesz się Kinnym Zimmerem w dniu, kiedy puszczasz numer z mgk?"

38 minut temu

CGM
Cardi B Am I drama 2025

Cardi B ofiarą oszustwa. Złodzieje wydali 60 tysięcy dolarów z jej kar ...

Ostra reakcja raperki

1 godzinę temu

CGM
Fagata 2026 Ig

Fagata miała już mieszknanie – teraz kupiła dom. W wieku 25 lat

Influencerka i aspirująca raperka została właścicielką domu

1 godzinę temu

CGM
Roxie Kevin IG 2026

Ksiądz z ambony stwierdził, że Roksana Węgiel nie zapłaciła za ślub. D ...

Share Tweet Wokół ślubu Roksany Węgiel i Kevina Mglej znów

1 godzinę temu

CGM
doechi 2025 universal ok

Lady Gaga i Doechii łączą siły w uwtorze promującym film „The De ...

Gaga zachwycona Doechii

2 godziny temu