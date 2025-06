Karin Ann w odważnej interpretacji „Heroes” Davida Bowiego

fot. Yasmine Kateb

Kiedy Karin Ann zdecydowała się wykonać „Heroes” Davida Bowiego, wiedziała, że ten utwór wymaga szczególnej interpretacji. Jej najnowszy singiel to coś znacznie więcej niż tribute. To głęboko osobista podróż przez jeden z najważniejszych utworów w historii muzyki, który artystka nagrała z charakterystyczną dla siebie wrażliwością i intymnością. Za produkcją stoi Mark Plati, długoletni współpracownik Bowiego, a w nagraniach wzięli udział członkowie oryginalnego składu muzycznego legendarnego artysty. To połączenie tworzy wyjątkowy pomost między dziedzictwem Bowiego a świeżym, współczesnym brzmieniem Karin Ann.

Karin Ann to postać nietuzinkowa. Jej muzyka – mieszanka folk, rocka i klimatycznych ballad – za każdym razem opowiada konkretną historię. Artystka konsekwentnie wybiera materiał o silnych narracjach – czy to tworząc własne kompozycje, czy reinterpretując klasyki.

„Heroes” to nie tylko cover – to manifest artystki

Jej debiutancki album „through the telescope” z 2024 roku zyskał uznanie krytyków za odważne podejście do tematu równości płci, doświadczeń społeczności LGBTQ+, zdrowia psychicznego i toksycznych relacji. NME opisało płytę jako „bezkompromisowy debiut”, doceniając jej egzystencjalną głębię i spójną wizję artystyczną.

Karin Ann to również utalentowana aktorka. Wystąpiła w uznanym serialu historycznym „Tatuażysta z Auschwitz”, wcielając się w postać Marii. Jej podejście do sztuki wykracza poza tradycyjne ramy – tworzy filmowe teledyski, które są prawdziwą ucztą wizualną.

Teledysk do „Heroes” prezentuje intymne spojrzenie na proces nagrywania w studiu, prezentując Karin Ann pracującą z Platim i muzykami Bowiego. To autentyczny dokument wyjątkowej współpracy, która łączy pokolenia i tradycje muzyczne. „Heroes” to nie tylko cover – to manifest artystki, która nie boi się podejmować największych wyzwań i nadawać im własnego znaczenia. Piosenka od dzisiaj na wszystkich platformach streamingowych.

Artystka zapowiada więcej autorskiego materiału w tym roku, który będzie czerpać z jej słowackiego i bliskowschodniego dziedzictwa.