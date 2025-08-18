Karin Ann łamie serca i stereotypy w nowym singlu „i was never yours”

fot. Yasmine Kateb

Wokalistka, autorka tekstów i aktorka Karin Ann otwiera nowy, pełen emocji rozdział w swojej artystycznej podróży. Najnowszy singel „i was never yours”, to nowy kierunek stylistyczny i brzmieniowy artystki.

Karin Ann pracuje z Suki Waterhouse

Wyprodukowany przez Benjamina Lazara Davisa (Maya Hawke) i napisany wspólnie przez Karin Ann i Harrisona Whitforda (Phoebe Bridgers), Chelsea Balan oraz Suki Waterhouse utwór oferuje nostalgiczne, przekraczające gatunki połączenie folku, country, rocka i brzmień filmowych. „i was never yours” to singiel, zapowiadający nowy album Karin Ann.

Dzięki intymnej, introspektywnej atmosferze „i was never yours” przepełniony jest emocjonalną subtelnością i powściągliwą narracją. Oparty na typowym dla gatunku brzmieniu instrumentów – gitary akustycznej, gitary pedal steel czy skrzypiec, w połączeniu z nowoczesnym beatem, tworzy eteryczny i wciągający klimat.

W tekście artystka odkrywa przed słuchaczami wewnętrzne doświadczenia, szczerą, intymną analizę samotności, odrzucenia i lęku.

Dla Karin Ann muzyka zawsze była czymś więcej niż tylko dźwiękiem – to przesłanie, znaczenie i emocjonalna prawda. Jej piosenki to przede wszystkim opowieści: bogate narracje kształtowane przez teksty, które głęboko rezonują z publicznością.

Nowy rozdział w karierze Karin

„i was never yours” wyznacza początek nowej twórczej ery dla Karin Ann, po jej znakomicie przyjętym debiutanckim albumie z 2024 roku „through the telescope”. Podejmując tematy takie jak równość płci, tożsamość LGBTQ+, zdrowie psychiczne i toksyczna miłość, album był dowodem na bezkompromisowość liryczną Karin Ann i jej przekraczającą gatunki muzyczną dojrzałość. NME nazwało go „pewnym siebie i nieustępliwym debiutem”, chwaląc jego egzystencjalną wagę i spójną wizję. „i was never yours” wprowadza artystkę w nowy kierunek zarówno brzmieniowo, jak i tożsamościowo, włączając do muzyki nie tylko nowe gatunki, ale także środkowoeuropejskie i bliskowschodnie dziedzictwo Karin Ann.

Rozszerzając swój artystyczny zasięg dzięki nadchodzącym projektom filmowym i kolejnej oryginalnej muzyce na horyzoncie, Karin Ann umacnia swoją pozycję jako dynamiczny, wieloaspektowy głos – niestroniący od przekraczania granic gatunkowych, kulturowych i twórczych.