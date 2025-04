Kanye coraz mocniej o byłej żonie: „Kim była jak podróba Paris Hilton”

fot. mat. pras.

Kanye West od dawna mentalnie jest na innej planecie. Jednocześnie artysta ma nowy cel swoich ataków. Ye nie atakuje już tylko mniejszości seksualnych i etnicznych, ale korzysta z każdej okazji, by wbijać szpile Kim Kardashian.

West nie może darować byłej żonie, że ma pełnię kontroli nad ich dziećmi i poprzez medialne ataki próbuje wywrzeć presję na Kim, by dała mu swobodny dostęp do dzieci. Kilka dni temu artysta wyznał, że nie widział w tym roku nie widział jeszcze swojego syna Sainta.

„Powinienem mieć dzieci z Paris Hilton, a nie z Kim Kardashian”

W sieci pojawiło się nowe nagranie, w którym West kolejny raz umniejsza znaczenia Kim Kardashian, tym razem zestawiając ją z Paris Hilton. Ye coraz mocniej uderza w byłą partnerkę.

– Powinienem mieć dzieci z Paris Hilton, a nie z Kim Kardashian. Czy możecie sobie wyobrazić, co by było, gdybym miał dzieci z Paris Hilton, ile hoteli miałbym teraz? Pomyślcie o tym. (…) Paris Hilton miała wizję. Kim była jak podróba Paris Hilton. (…) Jedyną mocą Kim jest to, że zabrała moje dzieci. Miałem dziecko z pi****oną asystentką – mówił Kanye.