CGM

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

"Mimo, że nie sympatyzuje z niektórymi jego poglądami, to mu kibicuję"

2026.02.02

opublikował:

Kali o Bedoesie: „Ten gość jest potrzebny. Wolę jego niż tych braggowców flexujących się Rolexami”

Foto: Podcast Żurnalista

Kali był ostatnio gościem w podcaście Żurnalisty. W trakcie rozmowy padły mocne i szczere słowa pod adresem Bedoesa 2115, jednego z najważniejszych przedstawicieli młodszego pokolenia rapu w Polsce.

Kali o beefie Bedoesa z Eripe: „Zaimponował mi”

Podczas rozmowy Żurnalista zapytał Kaliego, czy Bedoes zrobił na nim wrażenie w głośnym konflikcie z Eripe. Odpowiedź rapera była jednoznaczna – Bedoes mu zaimponował.

Kali przyznał, że choć różni go z Bedoesem wiele kwestii – zarówno światopoglądowych, jak i pokoleniowych – to nie sposób odmówić mu znaczenia na obecnej scenie.

„Ten gość niesie na barkach pokolenie Z”

Najmocniejsze słowa padły, gdy Kali odniósł się do roli Bedoesa w kulturze młodego pokolenia. Raper jasno zaznaczył, że Bedoes jest potrzebny, ponieważ reprezentuje język i emocje generacji Z.

„Ten gość jest potrzebny, bo mimo że jesteśmy totalnie różnymi ludźmi, to on niesie na swoich barkach dużą część pokolenia Z” – powiedział Kali.

Według rapera to właśnie artyści tacy jak Bedoes pełnią dziś rolę przewodników kulturowych dla młodych słuchaczy, którzy funkcjonują w zupełnie innej rzeczywistości niż wcześniejsze generacje.

„Wolę jego niż braggowców flexujących się Rolexami”

Kali wprost porównał Bedoesa do raperów skupionych wyłącznie na luksusie, pieniądzach i statusowych symbolach. W tym zestawieniu nie miał wątpliwości, po której stronie stoi.

„Wolę jego niż tych bragowców flexujących się Rolexami” – zaznaczył.

To wyraźna krytyka nurtu rapu opartego wyłącznie na materializmie i powierzchownym splendorze, a jednocześnie pochwała autentyczności i emocjonalnego przekazu, który – zdaniem Kalego – reprezentuje Bedoes.

Bedoes, Szpaku i nowa odpowiedzialność sceny

W swojej wypowiedzi Kali wymienił również Szpaka oraz kilku innych młodych artystów jako kluczowe postacie obecnej sceny rapowej. Jego zdaniem to oni ponoszą dziś odpowiedzialność za to, jakie wartości i narracje docierają do młodych odbiorców.

„Mimo, że nie sympatyzuje z niektórymi jego poglądami, to mu kibicuję i uważam, że on, Szpaku i kilku innych są niezbędnymi na ten moment raperami na scenie, którzy niosą na barkach obecne pokolenie, które mówi już w innym języku. Milenialsi mówią w inny języku niż Gen Z, czy tam Alfa. I tak jak my byliśmy potrzebni, żeby wychować milenialsów, to mój spadek wiąże się też z tym, że ja mówię troszkę innym językiem niż dzisiejsza młodzież. I oni są potrzebni po to, żeby to pokolenie móc prowadzić, ale tzymam kciuki i mam nadzieję, że podejdą do tego zadania poważnie” – powiedział Kali.

 

Wyświetl ten post na Instagramie

 

Post udostępniony przez Żurnalista (@zurnalistapl)

Tagi


Popularne newsy

„Jeśli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy” – Julia Wieniawa wraz z prawnikiem wyjaśnia zasady swojej „nocowanki”
NEWS

„Jeśli spodziewacie się wspólnej sauny na golasa, to czytajcie opisy” – Julia Wieniawa wraz z prawnikiem wyjaśnia zasady swojej „nocowanki”

Grammy 2026: Kendrick Lamar wielkim zwycięzcą gali. Pełne podsumowanie najważniejszych nagród muzycznych na świecie
NEWS

Grammy 2026: Kendrick Lamar wielkim zwycięzcą gali. Pełne podsumowanie najważniejszych nagród muzycznych na świecie

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”
NEWS

Michał Wiśniewski szuka kierowcy BMW, który wjechał jego auto. „Pędził 200 km/h i uciekł”

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 
NEWS

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany
NEWS

Ryszard Rynkowski przerwał pierwszy koncert po przerwie. Kolejny występ został odwołany

Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026
NEWS

Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026

Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego
NEWS

Kanye West zagrał koncert w Meksyku. Na scenie pojawiła się North West, wśród publiki syn Diddy’ego

Polecane

NEWS
Donald Trump grozi pozwem Trevorowi Noahowi po żartach o Jeffreyu Epsteinie na gali Grammy

Donald Trump grozi pozwem Trevorowi Noahowi po żartach o Jeffreyu Epst ...

Prezydent nazwał galę Grammy „najgorszą i praktycznie nie do oglądania”

5 godzin temu

CGM
Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

Chappell Roan topless na ściance przed galą Grammy 2026 

Chappell Roan przyciąga uwagę fotoreporterów

14 godzin temu

CGM
Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026

Cher pomyliła Kendricka Lamara z nieżyjącą legendą na Grammy 2026

Chaos na scenie Grammy 2026

15 godzin temu

CGM
Trevor Noah roastuje Nicki Minaj na Grammy 2026 za poparcie dla Trumpa

Trevor Noah roastuje Nicki Minaj na Grammy 2026 za poparcie dla Trumpa

Trevor Noah komentuje polityczne kontrowersje raperki

15 godzin temu

CGM
Kendrick Lamar bije rekordy Jaya-Z i Kanye Westa. Żaden raper nie ma tylu nagród Grammy co on

Kendrick Lamar bije rekordy Jaya-Z i Kanye Westa. Żaden raper nie ma t ...

Kendrick Lamar zostaje najbardziej utytułowanym raperem w historii Grammy

16 godzin temu

CGM
Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026

Justin Bieber w samych bokserkach i skarpetach na Grammy 2026

Półnagi występ w lawendowych bokserkach

18 godzin temu