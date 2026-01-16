HELA wypuściła nowy singiel. „Milcz” to zupełnie inna propozycja niż jej debiutancka „Pani domu”

Foto: @piotr_tarasewicz

HELA nie zwalnia tempa. Zaledwie miesiąc po premierze debiutanckiego singla „Pani domu”, do sieci trafiła jej nowa piosenka zatytułowana „Milcz”. To wyraźny zwrot artystyczny – zarówno pod względem brzmienia, jak i warstwy tekstowej.

„Milcz” – nowy singiel HELI już dostępny

Nowa piosenka HELI pokazuje artystkę w zupełni innym wydaniu. „Milcz” różni się od debiutu zarówno muzycznie jak i tekstowo. O 12.00 na YouTube dostępny będzie także teledysk do tego utworu.

Helena Englert wkracza na scenę muzyczną

Helena Englert, znana dotąd głównie z ról filmowych i telewizyjnych, oficjalnie rozpoczęła karierę muzyczną pod pseudonimem HELA. Jej debiutancki singiel „Pani domu” ukazał się nakładem Polydor / Universal Music Polska, co już na starcie zapewniło jej silne zaplecze wydawnicze.

Kontrakt z Universal Music Polska

Dzień przed premierą pierwszego singla wytwórnia ogłosiła podpisanie kontraktu z nową artystką. Współpraca z Universal Music Polska potwierdziła, że muzyczny projekt HELI nie jest jednorazowym eksperymentem, lecz długofalowym planem rozwoju artystycznego.

„Pani domu” – debiut, który wzbudził zainteresowanie

Premiera singla „Pani domu” spotkała się z dużym zainteresowaniem. Utwór szybko zwrócił uwagę wyrazistym klimatem i charakterystycznym przekazem. W serwisie YouTube teledysk do „Pani Domu” odtworzono blisko 100 tysięcy razy.

Muzyka obecna była wcześniej – TikTok HELI

Choć dla wielu słuchaczy debiut muzyczny Heleny Englert był zaskoczeniem, jej aktywność w mediach społecznościowych pokazuje, że śpiew i muzyka towarzyszyły jej już wcześniej. Na TikToku artystki od dawna można było znaleźć nagrania wokalne, co sugeruje, że zmiana kierunku kariery była świadomą i przemyślaną decyzją.