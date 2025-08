Foo Fighters mają nowego perkusistę. Ilan Rubin zastępuje Josha Freese’a

Foto: @piotr_tarasewicz / @cgm.pl

Ilan Rubin dołącza do Foo Fighters

Foo Fighters oficjalnie ogłosił, że ich nowym perkusistą został Ilan Rubin, znany m.in. z występów w Nine Inch Nails i Angels & Airwaves. Rubin zastąpił Josha Freese’a, który dołączył do zespołu po tragicznej śmierci Taylora Hawkinsa, ale po dwóch latach zakończył współpracę z formacją Dave’a Grohla.

Josh Freese wraca do Nine Inch Nails

Po opuszczeniu Foo Fighters, Josh Freese wrócił do swojego wcześniejszego zespołu – Nine Inch Nails, gdzie grał w przeszłości. Zmiana ta odbyła się w przyjacielskim tonie i bez publicznych kontrowersji. Oba zespoły ogłosiły roszady niemal równocześnie, co wzbudziło duże zainteresowanie fanów rocka i mediów.

Kim jest Ilan Rubin?

Ilan Rubin to wszechstronny muzyk, który swoją karierę rozpoczął w bardzo młodym wieku. Jest najmłodszym muzykiem, jaki kiedykolwiek został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Oprócz gry na perkusji, Rubin jest również multiinstrumentalistą, kompozytorem i producentem. Współpracował z takimi artystami jak Paramore, Beck czy Danny Elfman.

Trasa koncertowa Foo Fighters z nowym bębniarzem

Rubin zadebiutuje z Foo Fighters podczas nadchodzącej trasy koncertowej, która obejmuje m.in. występy w Azji i Meksyku. Będzie to okazja dla fanów, by po raz pierwszy zobaczyć nowy skład zespołu na żywo i ocenić, jak Rubin odnajduje się w klasycznym repertuarze Foo Fighters.

Co dalej z Foo Fighters?

Nie wiadomo jeszcze, czy Ilan Rubin zostanie pełnoprawnym członkiem Foo Fighters na stałe, czy jego obecność ma charakter tymczasowy. Dave Grohl nie wyklucza dłuższej współpracy, jeśli chemia na scenie i w studiu okaże się odpowiednia.