CGM

Fagata i Modelki połączyły siły w nowym singlu. „Lubię w życiu czuć adrenalinę, bo na ładne oczy zawsze się wywinę”

FAGATA i MODELKI prezentują wspólny utwór „FACECARD”

2026.06.27

opublikował:

Modelki Fagata 2026

FAGATA i MODELKI połączyły siły, prezentując jeden z najbardziej wyczekiwanych singli tego lata.

„FACECARD” to połączenie rapu i klubowych brzmień

Nowy singiel łączy charakterystyczny styl MODELEK z rapową energią FAGATY. „FACECARD” wyróżnia się nowoczesną produkcją, chwytliwym refrenem oraz klubowym klimatem, dzięki czemu ma szansę stać się jednym z największych przebojów tego roku. To propozycja pełna pewności siebie, dynamicznych melodii i mocnego przekazu.

Współpraca, na którą czekali fani

Zarówno FAGATA, jak i MODELKI od dłuższego czasu odnoszą sukcesy na polskim rynku muzycznym. Miliony odtworzeń w serwisach streamingowych oraz stale rosnące grono słuchaczy sprawiły, że zapowiedź wspólnego utworu wzbudziła ogromne zainteresowanie. Efekt współpracy spełnia oczekiwania fanów obu artystek i potwierdza ich silną pozycję na scenie muzycznej.

Teledysk do „FACECARD” zachwyca oprawą wizualną

Premierze singla towarzyszy także teledysk, który wyróżnia się dopracowaną estetyką i dynamicznymi ujęciami. Klip nie jest jedynie wizualnym dodatkiem do utworu – przedstawia ciekawą historię, podkreślając charakter i energię współpracy FAGATY oraz MODELEK.

 

Tagi


Popularne newsy

Popek 2016 taras-7
NEWS

Popek sprzedał swoje instagramowe konto na Instagramie. Nowym właścicielem został patoinfluencer

SKOK bloki 2
NEWS

SKOK prezentuje debiutancki album „SKAM”. Sokół, Kukon, Amen i Magiera z wyjątkowym projektem

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK
NEWS

Podczas koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym będzie naprawdę gorąco. Organizatorzy zmieniają regulamin

Brodka
NEWS

Monika Brodka ogłosiła radosną nowinę. Dziarma: „Stara, widzimy się na placu zabaw”

Asap 2026
NEWS

A$AP Rocky odpowiada na zarzuty o brak szacunku wobec Rihanny. „Ssijcie mi ch*ja, czarn*chy”

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-29
NEWS

Quebonafide wystąpił na Kongresie Zero 2026. Raper opowiedział o różnicach między branżą muzyczną, a innymi biznesami

sanah
NEWS

sanah wspomniała bolesne porażki na początku kariery. „Płakałam na korytarzu, bo nie dostałam się na pre pre pre casting do brytyjskiego Mam Talent”

Polecane

CGM
GunsNRoses

Zmarł były menedżer Guns N’ Roses. „Nie przetrwasz 17 lat z Axle ...

Lata burzliwych tras i sukcesów

7 godzin temu

CGM
lorde 2025 offcial

Lorde szczerze o chorobie i zaburzeniach odżywiania. „Uczyłam si ...

Lorde świętuje pierwszą rocznicę wydania albumu „Virgin”

9 godzin temu

CGM
Dua Lipa

Dua Lipa otworzyła bibliotekę zakazanych książek. Wyjątkowy projekt ru ...

Dua Lipa promuje czytelnictwo i wolność słowa

9 godzin temu

CGM
TheRollingStonesTaras

Mick Jagger jest zainteresowany filmem biograficznym o zespole

Powstanie film o The Rolling Stones?

11 godzin temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Koncert Vanilla Ice na wydarzeniu Donalda Trumpa odwołany w ostatniej ...

„Wystąpiłbym dla każdego. Dla Putina. Dla kogokolwiek. Pojechałbym nawet do Iranu

13 godzin temu

CGM
Olivier Tree Yt

Rodzina Olivera Tree spełniła jego ostatnią wolę. Powstała fundacja ws ...

Rodzina Olivera Tree uruchomiła wyjątkową fundację

15 godzin temu