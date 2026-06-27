Fagata i Modelki połączyły siły w nowym singlu. „Lubię w życiu czuć adrenalinę, bo na ładne oczy zawsze się wywinę”

FAGATA i MODELKI połączyły siły, prezentując jeden z najbardziej wyczekiwanych singli tego lata.

„FACECARD” to połączenie rapu i klubowych brzmień

Nowy singiel łączy charakterystyczny styl MODELEK z rapową energią FAGATY. „FACECARD” wyróżnia się nowoczesną produkcją, chwytliwym refrenem oraz klubowym klimatem, dzięki czemu ma szansę stać się jednym z największych przebojów tego roku. To propozycja pełna pewności siebie, dynamicznych melodii i mocnego przekazu.

Współpraca, na którą czekali fani

Zarówno FAGATA, jak i MODELKI od dłuższego czasu odnoszą sukcesy na polskim rynku muzycznym. Miliony odtworzeń w serwisach streamingowych oraz stale rosnące grono słuchaczy sprawiły, że zapowiedź wspólnego utworu wzbudziła ogromne zainteresowanie. Efekt współpracy spełnia oczekiwania fanów obu artystek i potwierdza ich silną pozycję na scenie muzycznej.

Teledysk do „FACECARD” zachwyca oprawą wizualną

Premierze singla towarzyszy także teledysk, który wyróżnia się dopracowaną estetyką i dynamicznymi ujęciami. Klip nie jest jedynie wizualnym dodatkiem do utworu – przedstawia ciekawą historię, podkreślając charakter i energię współpracy FAGATY oraz MODELEK.