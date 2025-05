Ewelina Lisowska ostro o Dodzie i jej suplementach: „Mam dość słuchania ludzi niekompetentnych”

Suplementy Dody wywołały burzę w sieci

Doda wywołała ogromne poruszenie w mediach społecznościowych i środowisku medycznym. Wszystko za sprawą wypowiedzi, w której sugerowała, że udało jej się znacząco poprawić stan zdrowia przy Hashimoto dzięki… odpowiedniej diecie i używaniu suplementów.

„Nie wzięłam ani jednego leku, postanowiłam wyleczyć się tylko i wyłącznie metodą niekonwencjonalną – a właściwie, moim zdaniem, jedyną skuteczną – czyli bardzo zdrową dietą i suplementami. Po tym, jak zauważyłam rewelacyjne wyniki badań po roku, dwóch, trzech i swoją tarczycę zaleczyłam, zobaczyłam, jak reagowały na leki moje koleżanki, które równolegle miały zdiagnozowaną tę samą chorobę. I wtedy sobie pomyślałam, że to jest ten czas – nie tylko dla piękna, nie tylko dla sylwetki, ale również właśnie dla zdrowia – by stworzyć własne suplementy i pokazać, jak udało mi się wyjść z tej choroby, dla innych, by im pomóc – powiedziała Doda”

Artystka podkreśla, że jej celem było wsparcie osób zmagających się z chorobami autoimmunologicznymi w naturalny sposób. Jej marka oferuje m.in. żelki witaminowe, które – według jej słów – mają pozytywnie wpływać na stan zdrowia i samopoczucie.

Ewelina Lisowska nie wytrzymała: „To jest niebezpieczne”

Na odpowiedź jednej z gwiazd polskiej sceny muzycznej nie trzeba było długo czekać. Ewelina Lisowska, która od lat zmaga się z Hashimoto i niedoczynnością tarczycy, opublikowała emocjonalne nagranie na TikToku, ostro krytykując działania Dody. Jej wypowiedź momentalnie zdobyła ogromną popularność i została szeroko komentowana w mediach.

Lisowska nie tylko wyraziła swoje rozczarowanie, ale również zwróciła uwagę na niebezpieczeństwa związane z promowaniem suplementów jako alternatywy dla leczenia farmakologicznego:

„Jeżeli jesteś chory, chora, to idziesz przede wszystkim do lekarza, który po to tyle lat studiował, zdobywał wiedzę, aby Cię leczyć. To chyba dość oczywiste, prawda?”