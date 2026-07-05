Eminem przegrał walkę o znak towarowy. Sąd wydał decyzję w sprawie australijskiej marki

fot. Brian Kelly

Eminem poniósł porażkę w jednym z etapów sporu o znak towarowy z australijską marką Swim Shady. Raper twierdził, że nazwa firmy zbyt mocno nawiązuje do jego kultowego alter ego Slim Shady i może wprowadzać klientów w błąd.

Decyzję wydał australijski urząd ds. znaków towarowych, który przyznał rację właścicielom marki.

O co chodzi w sporze Eminema z Swim Shady?

Marka Swim Shady została założona w 2024 roku w Sydney przez przedsiębiorców Jeremy’ego Scotta i Elizabeth Afrakoff. Firma sprzedaje akcesoria plażowe, w tym ręczniki, torby, szorty kąpielowe oraz osłony przeciwsłoneczne.

Eminem uznał, że nazwa „Swim Shady” jest zbyt podobna do jego scenicznego pseudonimu Slim Shady, przez co konsumenci mogą błędnie zakładać, że produkty mają związek z raperem lub zostały przez niego stworzone.

Dlaczego Eminem przegrał?

Australijski rzecznik ds. znaków towarowych Benjamin Goldsworthy orzekł, że należące do Eminema znaki „Shady” oraz „Shady Limited” nie były wykorzystywane na australijskim rynku w określonych kategoriach produktów przez wymagany okres.

W związku z tym ochrona znaków towarowych w takich kategoriach jak:

odzież,

obuwie,

torby,

wyroby skórzane,

zostanie ograniczona od 1 sierpnia.

Jednocześnie Eminem nadal zachowuje prawa do znaków towarowych w innych obszarach, między innymi związanych z muzyką i elektroniką.

Slim Shady został zarejestrowany później

Istotnym elementem sprawy okazał się również fakt, że znak towarowy „Slim Shady” został oficjalnie zarejestrowany w Australii dopiero w styczniu 2025 roku.

Marka Swim Shady rozpoczęła działalność już wcześniej, co miało znaczenie przy ocenie pierwszeństwa używania nazwy.

To jeszcze nie koniec sporu

Przedstawiciele Swim Shady przyznali, że decyzja jest dla nich ważnym zwycięstwem, jednak podkreślili, że postępowanie dotyczące znaków towarowych nadal trwa.

Zespół prawników Eminema ma czas do 22 lipca, aby odwołać się od wydanego orzeczenia.

Eminem prowadzi także inne spory prawne

Sprawa Swim Shady nie jest jedynym postępowaniem dotyczącym praw do twórczości rapera. W ostatnich latach Eminem pozwał m.in. firmę Meta za rzekome nieuprawnione wykorzystywanie jego muzyki w mediach społecznościowych oraz salon samochodowy z Detroit za użycie utworu „Lose Yourself” w reklamach bez zgody artysty.

Jednocześnie raper przygotowuje się do premiery nowego utworu z Jayem-Z, który ma znaleźć się na nadchodzącym albumie Rakima. Będzie to ich pierwsza wspólna piosenka od ponad 25 lat.