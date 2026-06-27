Dua Lipa pokazuje miesiąc miodowy we Włoszech. Romantyczne zdjęcia z Amalfi i Rzymu zachwyciły fanów

Dua Lipa i Callum Turner celebrują pierwsze dni małżeństwa podczas romantycznego miesiąca miodowego we Włoszech. Po ślubnych uroczystościach para postawiła na wypoczynek w malowniczych włoskich lokalizacjach, a artystka podzieliła się z fanami wyjątkowymi kadrami z podróży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na opublikowanych zdjęciach nowożeńcy pokazują chwile relaksu, wspólne kąpiele oraz romantyczne momenty spędzone z dala od zawodowych obowiązków.

Bajkowy ślub Duy Lipy i Calluma Turnera

Zanim para rozpoczęła miesiąc miodowy, powiedziała sobie „tak” podczas dwóch ceremonii ślubnych. Pierwsza odbyła się w kameralnej atmosferze w Londynie, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Kilka dni później zakochani zorganizowali drugą, znacznie bardziej wystawną uroczystość w Palermo na Sycylii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się znani artyści i przedstawiciele świata mody, a trzydniowe wesele przyciągnęło uwagę mediów z całego świata.

Amalfi i Rzym – tak wygląda podróż poślubna gwiazdy

Po zakończeniu weselnych uroczystości Dua Lipa i Callum Turner pozostali we Włoszech. Swoją podróż rozpoczęli na malowniczym Wybrzeżu Amalfi, gdzie korzystali z uroków plaż, kąpieli oraz lokalnej kuchni. Następnie odwiedzili również Rzym, kontynuując romantyczny wypoczynek.

Zdjęcia opublikowane przez wokalistkę pokazują zakochanych podczas spacerów, wspólnych posiłków i odkrywania włoskich atrakcji turystycznych. Nie zabrakło także czułych gestów i chwil spędzonych z dala od blasku sceny.

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Fani zachwyceni nowymi zdjęciami Duy Lipy

Nowa galeria opublikowana przez Dua Lipę szybko zdobyła ogromne zainteresowanie internautów. Fani zwracają uwagę nie tylko na romantyczną atmosferę fotografii, ale również na piękne krajobrazy włoskiego wybrzeża oraz naturalne ujęcia przedstawiające życie świeżo upieczonych małżonków.

Miesiąc miodowy Duy Lipy i Calluma Turnera to kolejny etap ich wspólnej historii, który artystka postanowiła częściowo pokazać swoim obserwatorom w mediach społecznościowych.