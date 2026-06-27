CGM

Dua Lipa pokazuje miesiąc miodowy we Włoszech. Romantyczne zdjęcia z Amalfi i Rzymu zachwyciły fanów

Dua Lipa i Callum Turner spędzają miesiąc miodowy we Włoszech

2026.06.27

opublikował:

Dua Lipa Honey moon

Dua Lipa i Callum Turner celebrują pierwsze dni małżeństwa podczas romantycznego miesiąca miodowego we Włoszech. Po ślubnych uroczystościach para postawiła na wypoczynek w malowniczych włoskich lokalizacjach, a artystka podzieliła się z fanami wyjątkowymi kadrami z podróży za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Na opublikowanych zdjęciach nowożeńcy pokazują chwile relaksu, wspólne kąpiele oraz romantyczne momenty spędzone z dala od zawodowych obowiązków.

Bajkowy ślub Duy Lipy i Calluma Turnera

Zanim para rozpoczęła miesiąc miodowy, powiedziała sobie „tak” podczas dwóch ceremonii ślubnych. Pierwsza odbyła się w kameralnej atmosferze w Londynie, w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół.

Kilka dni później zakochani zorganizowali drugą, znacznie bardziej wystawną uroczystość w Palermo na Sycylii. Wśród zaproszonych gości znaleźli się znani artyści i przedstawiciele świata mody, a trzydniowe wesele przyciągnęło uwagę mediów z całego świata.

Amalfi i Rzym – tak wygląda podróż poślubna gwiazdy

Po zakończeniu weselnych uroczystości Dua Lipa i Callum Turner pozostali we Włoszech. Swoją podróż rozpoczęli na malowniczym Wybrzeżu Amalfi, gdzie korzystali z uroków plaż, kąpieli oraz lokalnej kuchni. Następnie odwiedzili również Rzym, kontynuując romantyczny wypoczynek.

Zdjęcia opublikowane przez wokalistkę pokazują zakochanych podczas spacerów, wspólnych posiłków i odkrywania włoskich atrakcji turystycznych. Nie zabrakło także czułych gestów i chwil spędzonych z dala od blasku sceny.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

 

Fani zachwyceni nowymi zdjęciami Duy Lipy

Nowa galeria opublikowana przez Dua Lipę szybko zdobyła ogromne zainteresowanie internautów. Fani zwracają uwagę nie tylko na romantyczną atmosferę fotografii, ale również na piękne krajobrazy włoskiego wybrzeża oraz naturalne ujęcia przedstawiające życie świeżo upieczonych małżonków.

Miesiąc miodowy Duy Lipy i Calluma Turnera to kolejny etap ich wspólnej historii, który artystka postanowiła częściowo pokazać swoim obserwatorom w mediach społecznościowych.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by CGM.PL (@cgm.pl)

 

Tagi


Popularne newsy

Popek 2016 taras-7
NEWS

Popek sprzedał swoje instagramowe konto na Instagramie. Nowym właścicielem został patoinfluencer

SKOK bloki 2
NEWS

SKOK prezentuje debiutancki album „SKAM”. Sokół, Kukon, Amen i Magiera z wyjątkowym projektem

okDAWID PODSIADŁO_01_FOT.DANIEL JAROSZEK
NEWS

Podczas koncertów Dawida Podsiadły na PGE Narodowym będzie naprawdę gorąco. Organizatorzy zmieniają regulamin

Brodka
NEWS

Monika Brodka ogłosiła radosną nowinę. Dziarma: „Stara, widzimy się na placu zabaw”

Modelki Fagata 2026
NEWS

Fagata i Modelki połączyły siły w nowym singlu. „Lubię w życiu czuć adrenalinę, bo na ładne oczy zawsze się wywinę”

Asap 2026
NEWS

A$AP Rocky odpowiada na zarzuty o brak szacunku wobec Rihanny. „Ssijcie mi ch*ja, czarn*chy”

Quebo fest Foto @piotr_tarasewicz @cgm.pl-29
NEWS

Quebonafide wystąpił na Kongresie Zero 2026. Raper opowiedział o różnicach między branżą muzyczną, a innymi biznesami

Polecane

CGM
GunsNRoses

Zmarł były menedżer Guns N’ Roses. „Nie przetrwasz 17 lat z Axle ...

Lata burzliwych tras i sukcesów

7 godzin temu

CGM
lorde 2025 offcial

Lorde szczerze o chorobie i zaburzeniach odżywiania. „Uczyłam si ...

Lorde świętuje pierwszą rocznicę wydania albumu „Virgin”

9 godzin temu

CGM
Dua Lipa

Dua Lipa otworzyła bibliotekę zakazanych książek. Wyjątkowy projekt ru ...

Dua Lipa promuje czytelnictwo i wolność słowa

9 godzin temu

CGM
TheRollingStonesTaras

Mick Jagger jest zainteresowany filmem biograficznym o zespole

Powstanie film o The Rolling Stones?

11 godzin temu

CGM
DONALD TRUMP FOTO www.whitehouse.gov

Koncert Vanilla Ice na wydarzeniu Donalda Trumpa odwołany w ostatniej ...

„Wystąpiłbym dla każdego. Dla Putina. Dla kogokolwiek. Pojechałbym nawet do Iranu

13 godzin temu

CGM
Olivier Tree Yt

Rodzina Olivera Tree spełniła jego ostatnią wolę. Powstała fundacja ws ...

Rodzina Olivera Tree uruchomiła wyjątkową fundację

15 godzin temu