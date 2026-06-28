Dua Lipa otworzyła bibliotekę zakazanych książek. Wyjątkowy projekt ruszył w Portugalii

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Dua Lipa zrealizowała kolejny projekt związany z promocją literatury. Artystka otworzyła w Portugalii bibliotekę poświęconą zakazanym i cenzurowanym książkom. Inicjatywa nosi nazwę Manifesto Library i została uruchomiona 27 czerwca w historycznej księgarni Livraria Lello w Porto w ramach międzynarodowego festiwalu książki BABELL – City of Books.

Biblioteka będzie dostępna na stałe i ma stać się miejscem promującym wolność słowa, otwartą dyskusję oraz dostęp do literatury, która w różnych krajach była zakazywana lub ograniczana.

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Manifesto Library powstała z inicjatywy Dua Lipy

Projekt jest rozwinięciem działalności Service95 Book Club, który Dua Lipa założyła w 2023 roku. W jego ramach co miesiąc poleca wybraną książkę i rozmawia z jej autorem w podcaście.

W komunikacie prasowym wokalistka podkreśliła, że stworzenie biblioteki było jej wielkim marzeniem.

„Kiedy zakładałam Service95 Book Club, moją ambicją było stworzenie domu dla pisarzy i czytelników, niezależnie od tego, gdzie są i w jakich okolicznościach żyją.”

W bibliotece znalazły się zakazane i cenzurowane książki

Manifesto Library gromadzi blisko sto tytułów, które były zakazywane, wycofywane z bibliotek lub cenzurowane. Wśród nich znalazły się książki poruszające tematykę rasizmu, seksualności czy praw osób LGBTQIA+, a także dzieła autorów, którzy byli prześladowani za swoją twórczość.

Na półkach można znaleźć między innymi „Opowieść podręcznej” Margaret Atwood, „Felon” Reginalda Dwayne’a Bettsa oraz wybrane książki Salmana Rushdiego i Olgi Tokarczuk.

Dua Lipa: „Najbardziej wywrotową rzeczą może być przeczytanie książki”

Piosenkarka zwróciła uwagę, że czytanie pomaga lepiej rozumieć świat, choć nie wszyscy popierają swobodny dostęp do literatury.

„Tutaj znajdziecie sto książek, które zadają pytania lub same były kwestionowane. Niektóre zostały zakazane w szkołach z powodu tematów dotyczących rasy czy seksualności. Inne ograniczano, ponieważ były skierowane do osób LGBTQIA+.”

Dodała również, że biblioteka jest hołdem dla autorów, którzy mieli odwagę mówić o trudnych tematach.

„To sanktuarium książek, które znikały z półek, autorów, których odwaga obnaża mechanizmy władzy i kontroli, oraz czytelników, którzy nie pozwalają nikomu decydować, co wolno im czytać.”

Na zakończenie przekazała przesłanie, które stało się mottem całego projektu.

„Czasami najbardziej wywrotową rzeczą, jaką możesz zrobić, jest przeczytać książkę, a potem o niej porozmawiać.”

Biblioteka ma promować wolność i otwartą dyskusję

Twórcy projektu podkreślają, że Manifesto Library nie jest jedynie kolekcją książek, lecz symbolem wolności słowa i prawa do samodzielnego myślenia. Biblioteka została podzielona na cztery główne obszary tematyczne: władzę, kontrolę, głos oraz pamięć.

Projekt Dua Lipy już teraz spotyka się z dużym zainteresowaniem miłośników literatury z całego świata i może stać się jedną z najciekawszych atrakcji kulturalnych w Porto.