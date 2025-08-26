Szukaj
Druga edycja konferencji ZPAV: „Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk Festiwal 2025” już we wrześniu w Warszawie

Spotkanie muzyki, biznesu i nowych technologii

2025.08.26

Druga edycja konferencji ZPAV: „Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk Festiwal 2025” już we wrześniu w Warszawie

Związek Producentów Audio Video (ZPAV) ogłasza drugą edycję wydarzenia „Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk Festiwal 2025”, które odbędzie się w dniach 2–3 września 2025 roku w warszawskim Klubie MOXO. To wyjątkowa okazja, by spotkać ekspertów branżowych, artystów i osoby, które chcą związać swoją przyszłość z przemysłami kreatywnymi.

– Od lat jako ZPAV podejmujemy działania na rzecz rozwoju i edukacji rynku muzycznego w Polsce. „Muzyka, Biznes, Technologia. Konferencja Fryderyk Festiwal” to miejsce, gdzie praktycy i eksperci mogą dzielić się doświadczeniem, a młodzi artyści i przedsiębiorcy zdobywać wiedzę, która realnie pomaga w budowaniu kariery i biznesu muzycznego. Cieszymy się, że po ubiegłorocznym sukcesie możemy zaprosić branżę na kolejną edycję – mówi Anna Ceynowa, dyrektorka komunikacji ZPAV.

Tematyka konferencji

Podczas dwóch dni uczestnicy wezmą udział w panelach dyskusyjnych i warsztatach, które obejmą m.in.:

  • ekonomię streamingu i alternatywne modele zarabiania na muzyce,
  • rolę sztucznej inteligencji w tworzeniu i dystrybucji muzyki,
  • synchronizację muzyki w filmach i serialach,
  • współpracę z branżą gier wideo,
  • wpływ muzyki na turystykę i gospodarkę regionalną,
  • przyszłość Fryderyków, najważniejszych polskich nagród muzycznych,
  • a także zdrowie psychiczne artystów – jedno z kluczowych wyzwań współczesnego rynku.

Program i szczegóły wydarzenia

📅 2–3 września 2025 r.
📍 Klub MOXO, Warszawa
🔗 Rejestracja: fryderyki.pl/konferencja

 

