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Cztery piosenkarki w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”

Muzyczne gwiazdy zdominują parkiet polsatowskiego show

2026.07.17

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cgm Hela Milcz v1 Foto @piotr_tarasewicz-1

oto: @piotr_tarasewicz

Jesienią na antenę Polsatu powróci „Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami”, a według nieoficjalnych informacji w 19. edycji programu nie zabraknie znanych nazwisk ze świata muzyki. Szczególną uwagę zwraca udział aż czterech piosenkarek, które zmierzą się w walce o Kryształową Kulę.

Na parkiecie mają pojawić się Kaeyra, Hela, Mandaryna oraz Monika Borzym. Każda z nich reprezentuje inny muzyczny styl i znajduje się na innym etapie kariery, co zapowiada wyjątkowo ciekawą rywalizację.

Kaeyra powalczy o popularność na polskim rynku

Jedną z uczestniczek ma być Kaeyra, która w ostatnich latach rozwija międzynarodową karierę muzyczną. Wokalistka zdobyła rozpoznawalność dzięki występom w Stanach Zjednoczonych i coraz śmielej zaznacza swoją obecność również na polskiej scenie.

Hela pokaże się z nowej strony

Na parkiecie ma pojawić się także Hela. Choć publiczność kojarzy ją przede wszystkim z aktorstwa, rozwija również karierę muzyczną. Udział w tanecznym show będzie dla niej okazją do zaprezentowania się widzom w zupełnie nowej odsłonie.

Mandaryna wraca do telewizji

Jednym z najbardziej zaskakujących nazwisk jest Mandaryna. Wokalistka od lat pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu, a jej udział w programie z pewnością wzbudzi duże zainteresowanie widzów.

Monika Borzym również zatańczy

W gronie uczestniczek znalazła się również Monika Borzym. Ceniona wokalistka jazzowa po raz pierwszy zmierzy się z wyzwaniem, jakim jest udział w tanecznym show emitowanym na żywo.

Kto jeszcze wystąpi w 19. edycji „Tańca z Gwiazdami”?

Poza czterema wokalistkami na parkiecie mają pojawić się również znane postacie ze świata filmu, internetu, sportu i rozrywki. Według nieoficjalnych informacji o Kryształową Kulę zawalczą także Izabela Kuna, Matteo Brunetti, Krzysztof Kwiatkowski, Dominik Rupiński, Joanna Jędrzejczyk, Piotr Gumulec, Jasper Sołtysiewicz oraz Dominik Smaruj, który ma zastąpić Żurnalistę. Tak zróżnicowana obsada zapowiada jeden z najbardziej interesujących sezonów programu w ostatnich latach.

Julia Wieniawa dołączy do jury?

Coraz więcej mówi się również o zmianach w składzie jurorów. Według medialnych doniesień jedną z osób branych pod uwagę jest Julia Wieniawa, która właśnie poinformowała o zakończeniu swojej trzysezonowej przygody z programem „Mam Talent!”. Na razie Polsat nie potwierdził tych informacji, jednak nazwisko aktorki i wokalistki coraz częściej pojawia się w kontekście nowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Jeśli te spekulacje się potwierdzą, Wieniawa mogłaby zadebiutować w roli jurorki jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce.

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