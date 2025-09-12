„Co to za facet co nie ma swego mieszkania i auta”? Lordofon i Słoń jako „samcy beta”

fot. YouTube

Wystąpili na Open’erze, Pol’and’Rock, Rap Stacji i Festiwalu EKIPY. Pojawili się na finale Top Model i na antenach RMF FM oraz Radia ZET, otrzymali nominację do Fryderyka i do Popkillera. Lordofon – czyli najbardziej eklektyczny i zaskakujący duet w Polsce – łączy wszystko to, co w nich najlepsze, na swoim trzecim albumie studyjnym.

Szerokie spektrum inspiracji i brzmienia zespołu przejawia się też w liście gości, którzy pojawili się na płycie. Wcześniej, w czerwcu tego roku, viralem stała się „Prywatna wyspa” Lordofonu i jednej z najpopularniejszych polskich twórczyń internetowych, HiHani. Teraz duet prezentuje się z zupełnie innej strony – „Samiec Beta” ze Słoniem to mocny, rapowy numer, który nieco kontrowersyjnym, a na pewno bardzo przewrotnym tekstem zwraca uwagę na stereotypy dotyczące płci i ich ról. Zestawienia HiHani i Słonia na jednym albumie nie spodziewał się chyba nikt, a to jeszcze nie koniec zaskoczeń ze strony zespołu.

Nowy album Lordofonu już za miesiąc

Nowy album Lordofonu usłyszymy w całości na streamingach już 10 października, a już dziś płytę można zakupić w preorderze. Tym razem przedstawiają się jako „Niesamowita Trupa Pana Hiroszimy”, a tytułowa postać towarzyszy im od wielu miesięcy. Choć tożsamość oraz intencje pana Hiroszimy pozostają zagadką, zespół stopniowo odkrywa karty związane z jego rolą w projekcie.

Jedną z niespodzianek, które pan Hiroszima przygotował dla fanów zespołu, jest specjalny event, który odbędzie się już jutro! Lordofon zaserwuje swoim fanom „Niesamowity Ramen Pana Hiroszimy” w warszawskim G-Ramen Kikuya. Wydarzenie, w ramach którego w menu pojawią się specjalne dania przygotowane przez szefa kuchni z… japońskiej Hiroszimy, odbędzie się 13.09 w godzinach 13:00-21:00. Duet artystów będzie towarzyszyć słuchaczom przez cały dzień w rolach kelnerów, a z głośników wybrzmi głos tajemniczej postaci…

