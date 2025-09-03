Cardi zaszalała z okładką edycji specjalnej nadchodzącej płyty

fot. kadr z wideo

Nowy album Cardi B zbliża się wielkimi krokami. 19 września ukaże się „Am I the Drama?”, kończąc tym samym siedmioletnie oczekiwanie na następcę „Invasion Of Privacy”. Cardi dołącza do coraz modniejszego ostatnio trendu i nie ogranicza się do jednej wersji albumu. Raperka szykuje m.in. edycje deluxe, których okładki zaprezentowała kilkadziesiąt minut temu. Grafiki umieszczone na frontach wydań „Courtroom Edition” (są trzy – na jednej, dwóch i trzech płytach CD) przedstawiają Cardi… zeznającą przed sądem. Na tak niecodzienny pomysł nie zdecydował się wcześniej nikt.

Poniżej zobaczycie, jak przedstawiają się poszczególne wydania „Courtroom Edition”.

Cardi B w 2026 r. w Polsce?

Pozostaje pytanie, czy koncertowa promocja albumu zahaczy o Polskę. Jeśli tak, to czy raperka przyjedzie w przyszłym roku na solowy koncert, czy też zobaczymy ją na jednym z plenerowych festiwali?

