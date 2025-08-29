Szukaj
Cardi B alarmuje: „Telefony nie tylko podsłuchują, one czytają nam w myślach”

Raperka zaznacza, że "nie chce brzmieć jak typowa 'foliara'".

2025.08.29

opublikował:

Cardi B znów wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. W czwartkowy wieczór raperka zamieściła na platformie X wpis, w którym wyznała, że zaczyna wierzyć, iż współczesne telefony nie ograniczają się już tylko do podsłuchiwania użytkowników. Według niej, mogą nawet czytać ludzkie myśli.

Ta wizja wyraźnie wstrząsnęła Cardi – raperka pół żartem, pół serio zaapelowała nawet do rządu, by „nie brał jej na celownik”, sugerując przy tym, że jej myśli nie zawsze są najbardziej niewinne.

„Może Siri nie zdradza wszystkiego, ale na pewno coś podłapuje”

Choć Cardi sama twierdzi, że teorie spiskowe nie są jej domeną, nie pierwszy raz komentuje wątpliwe zjawiska. W początkach pandemii COVID-19 sugerowała na przykład, że niektórzy ludzie byli opłacani, by twierdzić, że otrzymali pozytywny wynik testu.

Tym razem Cardi powróciła do popularnego przekonania, według której smartfony podsłuchują swoich właścicieli, by dopasowywać reklamy do rozmów i zainteresowań. Choć nie zostało to nigdy jednoznacznie udowodnione, faktem jest, że wiele aplikacji śledzi aktywność użytkowników i wykorzystuje dane do serwowania niezwykle trafnych reklam, co dla wielu osób bywa niepokojące.

Może Siri nie zdradza wszystkiego, ale na pewno coś podłapuje – podsumowała Cardi B, nieco żartobliwie, ale i z wyraźnym niepokojem.

